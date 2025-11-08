¿Cuándo va a llegar GTA VI a PlayStation Plus y Xbox Game Pass? Anuncian retrasos

Los amantes de los videojuegos están pendientes de las nuevas actualizaciones que les van a permitir jugar sin parar durante varias horas hasta cumplir una nueva misión. Uno de los juegos más esperados de este 2025 es GTA VI, la producción de acción en donde una pareja tendrá que luchar si no quieren morir en manos de una red criminal.

Grand Theft Auto VI se convirtió en uno de los juegos más populares del mercado, por lo que cientos de personas lo han jugado y hasta tienen una suscripción en las plataformas de las consolas en donde pueden disfrutar de la cinta. Ya han salido cinco partes, que sin duda han sido un éxito rotundo entre los amantes de los videojuegos.

Hace varios meses, se dio a conocer que todo estaba listo para el lanzamiento de la sexta parte de este juego. En ese momento, manifestaron que todo se iba a dar para invierno del 2025, pero después manifestaron que había un retraso por lo que ahora sería en otoño, pero finalmente se dio a conocer una nueva fecha.

¿Cuándo se va a estrenar GTA VI en PlayStation Plus y Xbox Game Pass?

Parece que el nuevo juego de GTA VI está teniendo algunos problemas, por lo que cada vez que se acerca la fecha de lanzamiento, se anuncia un nuevo retraso. Por lo que en las últimas horas, se dio a conocer que el juego ya no va a llegar a las consolas en este 2025.

Rockstar Games reveló que debido a algunas pruebas que están haciendo con este nuevo desarrollo, GTA VI llegaría a las pantallas de cientos de personas en el mundo hasta el 19 de noviembre del 2026. Esto quiere decir que aún falta un año para poder disfrutar de este juego que no solo es uno de los más populares, sino también de los más esperados.

“Sentimos agregar un poco de tiempo a la que ya ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos van a permitir terminar el juego con el nivel de finalización que ustedes se merecen”, manifestaron en su comunicado a la opinión pública.

Por ahora, no se han dado a conocer los motivos por los cuales se volvió a retrasar este título, pero se espera que esta fecha sea, finalmente, en la que se podrá disfrutar del juego sin problema.