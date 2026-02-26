Revelan los videojuegos gratis de PS Plus para el mes de marzo 2026: hay un título estrella

PS Plus promete una gran cantidad de emociones en marzo, tal y como lo hace cada mes. Este servicio de suscripción volverá a brillar para sus usuarios, incluso con varios títulos que buscan estremecer a todos los amantes de PlayStation.

Como ya se ha hecho costumbre, PlayStation Plus permitirá que sus suscriptores accedan a 3 videojuegos de manera totalmente gratuita, para así disfrutar por todo lo alto del mes de marzo.

Si desea disfrutar de estas novedades, aquí les contamos al detalle cuales son los juegos que brindará PlayStation a sus fanáticos.

Los videojuegos gratis de PS Plus en marzo

Los videojuegos gratis de PlayStation Plus es uno de los mayores atractivos que tiene esta suscripción. Sus usuarios disfrutan de este servicio, y también de los beneficios que brinda.

Esta es una suscripciones más grandes del mundo del ‘gaming’, gracias a la forma en que permite que los usuarios de PlayStation jueguen en línea, y también encuentren videojuegos gratis en su catálogo.

Durante el mes de febrero se demostró esta pasión por parte de los usuarios, gracias a la forma en que brindó títulos imperdibles a sus fanáticos durante este mes.

En dicho mes, PlayStation presentó 4 videojuegos gratis, estos fueron:

Undisputed

Subnautica: Below Zero

Ultros

Ace Combat 7: Skies Unknown

Claramente la emoción fue total, pero ya llega marzo, y ante las dudas, PlayStation ya ha revelado cuales son los títulos que podrán disfrutar sus usuarios de manera gratuita en este mes.

PGA Tour 2K25

Monster Hunter Rise

Slime Rancher 2

The Elder Scrolls Online

Estos títulos podrán ser encontrados por parte de los usuarios en la biblioteca de videojuegos. Cada uno de ellos serán disfrutados desde el mes de marzo.

Si aun está interesado en los títulos del mes pasado, puede encontrarlos con su suscripción durante unos días más.

El precio de PlayStation Plus

Si desea obtener una suscripción a PlayStation Plus, les contamos que puede hacerlo para así disfrutar de cada uno de los títulos que ofrecen de manera gratuita.

El costo de esta suscripción varía según el nivel de la misma, pero los precios son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares