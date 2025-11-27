¿Cuánto baja la PlayStation 5 en Black Friday? Descuentos y fechas para comprar la consola y juegos

Finalmente llegó el Black Friday, uno de los momentos más esperados del mundo. Miles de personas disfrutan esta festividad, sobre todo por las grandes rebajas que se presentan en varios productos de diversos sectores.

Sin lugar a dudas, los ‘gamers’ también podrán disfrutar de precios imperdibles, especialmente en consolas de talla mundial, como lo es el caso de las PlayStation 5 o la Xbox Series X/S.

Más noticias: Se retrasa la fecha de estreno de GTA VI, otra vez ¿Para cuándo quedó?

En este caso nos centraremos en la PS5, y les contaremos la gran rebaja con la que podrá adquirir esta legendaria consola por el Black Friday.

La rebaja de PlayStation 5 por Black Friday

Indudablemente, el mundo del ‘gaming’ podrá disfrutar de una amplia cantidad de rebajas en varios productos.

Año tras año, Sony aprovecha el Black Friday para poder presentar descuentos imperdibles para sus usuarios, como es el caso de videojuegos, accesorios y por supuesto, consolas.

En el caso de los títulos, una amplia cantidad de videojuegos presentan descuentos en su precio por rebajas inolvidables.

Aun así, lo que ha llamado mayor cantidad de atención para los usuarios del mundo ‘gamer’ es el descuento que se puede disfrutar en consolas.

Gracias a los Black Days, los precios para las distintas consolas de PlayStation son:

PS5 Slim Digital con GT7 & Astro Bot – $2.199.938

PS5 Slim Standar con GT7 & Astro Bot – $2.499.969

PS5 Digital 1TB Edición 30th Anniversary – $2.399.920

PS5 Digital PRO 2TB – $3.697.913

Cada una de estas consolas presentan descuento durante estas fechas que PlayStation destaca como ‘Black Days’ (hasta el 5 de diciembre).

Del mismo modo, también puede disfrutar de varios accesorios con gran rebaja en el precio. Estos son:

PS5 PlayStation Portal Remote Player – $1.115.615

Obviamente esta rebaja de precios será temporal, por la presencia del Black Friday en PlayStation y a nivel mundial.

Más noticias: Así puede jugar en PlayStation 5 sin tener un televisor: es muy fácil y pocos lo saben

Sin lugar a dudas, con PlayStation podrá disfrutar de grandes beneficios en el mundo ‘gaming’, especialmente en estos ‘Black Days’ de gran cantidad de descuentos.

Los videojuegos gratis de noviembre

Finalmente, les recordamos que con suscripciones como la de PlayStation Plus también puede disfrutar de videojuegos gratuitos de manera mensual.

Durante este mes de noviembre los títulos a disfrutar son:

Stray

EA Sports WRC 24

Tottally Accurate Battle Simulator

El costo de esta suscripción de manera mensual es el siguiente:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares