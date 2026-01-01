¿Stranger Things tiene escena postcréditos? Esta es la verdad detrás del final de la serie

Stranger Things ha llegado para eclipsar el centro de la industria del entretenimiento. Miles de fanáticos de esta serie se han reunido frente a los televisores, para así vivir el gran cierre de una trama que se ha construido con gran esfuerzo por años.

Luego de varias temporadas de desarrollo, esta serie llegó a su fin, y los hermanos Duffer le han dado un cierre con broche de oro a esta serie, a través de una parte final dividida en 3 volúmenes diferentes.

En caso de que no haya visto aun el final de esta serie, aquí les contamos algunos detalles de este cierre, y les revelamos si este último capítulo tiene alguna escena extra.

¿Stranger Things tiene escena extra en su capítulo final?

Indudablemente, el final de Stranger Things se ha hecho esperar para sus fanáticos. Miles de seguidores han visto esta serie con gran nivel de detalle, desde el comienzo de la misma hace más de 5 años atrás.

El cierre se ha construido con gran expectativa, y con el objetivo de poder vivir un final de película, y justo así lo han hecho los hermanos Duffer, con un último episodio de más de 2 horas.

En este final, los protagonistas finalmente se dirigen al Upside Down, con el objetivo de librar una batalla de cierre ante Vecna.

Este episodio está lleno de mucho dramatismo, y una gran cantidad de emoción alrededor de toda la trama y sus integrantes.

Sin embargo, una de las principales dudas para los fanáticos es si al final de este episodio, tal y como en las películas, habrá una escena post-créditos.

La realidad es que no, el gran cierre de esta producción se da con el final del capítulo, por lo que no hay puertas abiertas a una continuación, al menos por el momento, o de acuerdo a lo revelado en este último episodio.

Una teoría final

Aunque no hay escenas extra, en el cierre de la producción si se puede ver lo que parece ser una carátula de un manual para un juego de mesa bajo el nombre de ‘Stranger Things’.

Esto claramente ha generado una gran cantidad de debate, sobre todo por parte de quienes teorizan que realmente esta trama es una inventiva basada en un juego de mesa protagonizado por los personajes de la serie.

No obstante, esto queda abierto a interpretación, y lo cierto es que Stranger Things, una de las series más brillantes de la cultura pop actual, ha llegado a su gran final.