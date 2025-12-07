¡Es oficial! Esta será la duración del episodio final de la última temporada de ‘Stranger Things 5’ de Netflix

Stranger Things es una de las series más populares de los últimos años, por lo que cientos de personas están al tanto de todo lo que sucede en esta historia en donde los jóvenes y las “cosas extrañas” son protagonistas. El pasado 26 de noviembre del 2025 se dieron a conocer los primeros cuatro episodios de la última temporada de la cinta; cada uno tuvo una duración de una hora y sorprendió a todos.

Todavía faltan cuatro episodios por estrenarse y, finalmente, el último episodio que espera conquistar a todos los fans de la cinta. El volumen dos de Stranger Things 5 llegará a la plataforma de streaming el próximo jueves 25 de diciembre del 2025.

¿Cuánto va a durar el capítulo final de ‘Stranger Things 5’ en Netflix?

En días pasados, se dio a conocer por las cuentas oficiales de fans y de Netflix que el episodio final de Stranger Things ya está más que listo para llegar a la plataforma de streaming. Además, la gran sorpresa es que este tendrá una de las batallas más esperadas por cientos de usuarios, en donde Vecna podría ser finalmente vencido.

El volumen dos de Stranger Things llegará a Netflix el próximo 25 de diciembre del 2025 en horas de la noche y cada uno va a tener una duración de hora y media. Sin embargo, la gran novedad es que el último capítulo va a durar un poco más de dos horas, algo que, sin duda, nadie se esperaba, pues es un poco más de lo que dura una película que se estrena en cine.

No se conocen adelantos de lo que sería este episodio, pues en los primeros cuatro episodios del volumen uno de Stranger Things, se puede ver que los jóvenes, al parecer, son vencidos por Vecna, quien hace su aparición en el último episodio. Pese a eso, desde entonces, no se sabe nada más de lo que podría ser el volumen dos, ni mucho menos el gran final.

Es importante mencionar que este sería el final definitivo de la serie, pues no habrá más temporadas sobre esta historia. Pese a eso, sí harán algunos spin-offs de los personajes más queridos que se hicieron virales por su papel en la producción.