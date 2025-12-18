¿Stranger Things está basada en hechos reales? El inquietante origen real de la serie

‘Stranger Things’ es una de las series más reconocidas del momento. Esta icónica producción de Netflix ha emocionado a miles de personas gracias a su estilo, y su trama oscura que ha dominado por varios años.

Puntualmente durante este 2025 ha sido tendencia por la salida de su última temporada. Esta se divide en 3 volúmenes, y ha paralizado a toda la industria de las series.

Sin embargo, en este momento nos enfocaremos en el origen de esta serie, y la inspiración que habrían tenido sus autores para crear esta producción que enamora a miles.

¿Stranger Things está basada en hechos reales?

‘Stranger Things’ ha eclipsado a miles de fanáticos alrededor del mundo. Las aventuras de estos jóvenes en contra de Vecna han sido motivo de emoción, y de gran debate.

Miles de amantes de esta producción la han elogiado infinitamente. Esto se ha dado sobre todo por los origenes que posee esta serie.

Sin embargo, para algunos son desconocidos los comienzos detrás de una trama que ha sido brillante, y ha implicado una cantidad de emociones acumuladas de manera notable.

Aunque esta historia parece sacada de un universo utópico, realmente esta inspirada en varios hechos reales, y en épocas del mundo que marcaron historia.

De hecho, una de ellas es ‘Proyecto Montauk’, un hecho sumamente controversial donde se aseguró que existían experimentos gubernamentales con jovenes y temas relacionados a la Guerra Fría.

Sin embargo, también sus origenes están asociados al satanismo, y el pánico que existía por este mismo tema en la década de los ’80’s.

Del mismo modo, estas temáticas están unidas a otros aspectos. Algunos de ellos son el cine, y aspectos varios de la cultura pop que ha reinado alrededor del mundo por años.

Claramente la unión de estos aspectos ha llegado a enamorar a miles de personas, quienes consideran esta serie un aspecto de la industria del entretenimiento en los últimos años.

¿Cuándo salen los volúmenes faltantes?

El primer volumen de esta última temporada generó gran emoción, aunque, los fans están claramente expectantes por los últimos 2.

El primero de ellos saldrá el 25 de diciembre, mientras que el gran final de esta producción tendrá lugar el 31 de diciembre para cerrar por todo lo alto el año, y una era llena de emociones en el mundo de Stranger Things.