Estos son los lugares donde se grabó ‘Stranger Things’; los fans pueden visitarlos

Stranger Things regresó con fuerza a Netflix y volvió a convertirse en tema de conversación en todo el mundo. La primera parte de su quinta y última temporada llegó a la plataforma el pasado 26 de noviembre y el impacto fue tan grande que la plataforma colapsó y presentó fallas en los primeros minutos, debido al alto número de usuarios conectados para ver los nuevos capítulos.

Con esta entrega final, la historia creada por los hermanos Duffer vuelve a colocar en tendencia su mezcla de misterio, ciencia ficción y nostalgia ochentera. Y aunque Hawkins es un pueblo ficticio, sus escenarios existen y forman parte de lugares reales que los seguidores pueden conocer.

Gran parte de ellos se encuentra en Georgia, estado que se ha convertido en un punto clave para producciones televisivas gracias a sus paisajes, pequeños pueblos y zonas naturales.A continuación, un recorrido por las principales locaciones utilizadas en la serie y que hoy son parte del mapa turístico que atrae a los fans.

¿Dónde se grabó Stranger Things?

Más allá de sus escenarios principales, Georgia se consolidó como un lugar ideal para los seguidores que desean vivir una experiencia completa. Sus parques, carreteras y pueblos forman una ruta que permite volver a los momentos más recordados de Stranger Things.

Jackson, Georgia – El pueblo de Hawkins

Este pequeño pueblo fue el escenario usado para representar el centro de Hawkins. Sus calles y comercios sirvieron como base para recrear la estética de los años 80. Sitios como la tienda Melvald’s General Store y el cine local aparecen en distintas escenas. Caminar por el centro histórico es reconocer varios rincones que marcaron la historia de los personajes.

Patrick Henry High School – Hawkins High School

Ubicada en Stockbridge, esta antigua escuela fue el set principal de la secundaria y la preparatoria de Hawkins. Aunque funcionó como espacio de filmación durante años, el edificio fue cerrado y comenzó a ser demolido en 2024 después de finalizar las grabaciones de la última temporada, por lo que ya no está abierto al público.

Bellwood Quarry – La cantera de Sattler

Este lugar en Atlanta, hoy parte del Westside Park, fue escenario de uno de los momentos más recordados de la primera temporada: el hallazgo del falso cuerpo de Will Byers. Sus paredes de roca y su cuerpo de agua lo convierten en un sitio llamativo para quienes quieren conocer los puntos más intensos de la serie.

