Estas son todas las actrices que han interpretado a la Tía May en SpiderMan: edad y cómo lucen hoy

La ‘tía May’ es uno de los personajes más reconocidos en el mundo de Spiderman. Esta familiar del famoso Peter Parker se ha ganado el corazón de miles de fanáticos, gracias a su aparición en comics y películas.

El éxito de este miembro de la ficción ha llegado incluso a la gran pantalla, con la interpretación de varias actrices a lo largo de la historia.

Su nombre ha sido encarnado por hasta 5 actrices, y en caso de que no las recuerde, aquí les mostramos como lucen hoy en día.

Todas las actrices de la ‘tía May’ de Spiderman

La ‘tía May’ ha sido la guía clave en la formación de Spiderman. Luego del fallecimiento del ‘tío Ben’, este personaje se encarga de acompañar a Peter Parker, en su vida cotidiana.

Esto le permitido el cariño de su sobrino, pero, también de los fanáticos de este superhéroe alrededor del mundo.

Este apoyo se ha mostrado no solo por los fans en la trama, sino también en la vida real con sus actrices, las cuales aquí les recordamos.

La primera que interpretó este personaje en la gran pantalla fue Jeff Donnell, quien fue parte del ‘cast’ de ‘El sorprendente Hombre Araña’ en 1977.

Esta actriz logró una carrera destacada hasta su fallecimiento en 1988, cuando tenía 66 años de edad.

Luego del éxito de Donnell en esta película fue el turno de Rosemary Harris. Esta actriz fue una de las más reconocidas de este papel, gracias a su aparición en las 3 películas del universo de Tobey Maguire.

Esta actriz ocupó el puesto desde 2002 hasta 2007. Actualmente tiene 97 años y aunque no tiene redes sociales, una de sus últimas apariciones públicas se dio en 2023.

Crédito: Getty Images.

El tercer lugar es para Sally Field. Esta mujer interpretó a la ‘tía May’ entre 2012 hasta 2014, durante las películas de ‘El sorprendente Hombre Araña’ y ‘El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro’.

Actualmente esta actriz tiene 78 años de edad, y ha dado varias apariciones en sus redes sociales.

Finalmente, la última ‘tía May’ hasta el momento ha sido Marisa Tomei, desde 2016 hasta 2021, por lo que sus apariciones han incluido: ‘Capitán América Civil War’, ‘Spider-Man: De regreso a casa’, ‘Spider-Man: Lejos de casa’ y ‘Spider-Man: Sin camino a casa’.

Esta es su apariencia actual a los 60 años:

Sin lugar a dudas, este es uno de los papeles más grandes en la historia del cine.