Cuándo sale la nueva película Spider-Man 2026: Fecha estreno ‘Spider-Man: Brand New Day’ en Colombia

La próxima película de de Spider-Man ya tiene novedades importantes para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Sony Pictures confirmó un ajuste en el calendario de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, la nueva producción protagonizada por Tom Holland, que llegará a las salas de cine antes de lo previsto y se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026.

La decisión de adelantar la llegada de la película responde a una estrategia de distribución diseñada para fortalecer su presencia durante la temporada de verano en Estados Unidos. Además, el cambio permitirá que la producción tenga una mejor disponibilidad en formatos premium como IMAX, evitando coincidir con otros grandes lanzamientos de la industria.

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Fecha estreno ‘Spider-Man: Brand New Day’ en Colombia

De esta manera, la cinta ya no debutará el 31 de julio como se había anunciado inicialmente, sino que aterrizará en los cines el 29 de julio de 2026. En Colombia, el estreno también está previsto para esa misma semana.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

La nueva entrega marcará un momento decisivo en la historia del personaje. Según la información difundida, la trama explorará una etapa completamente distinta para Peter Parker, quien afrontará los desafíos de la adultez lejos de las personas que alguna vez conocieron su verdadera identidad. Tras los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home, el joven héroe intenta reconstruir su existencia desde el anonimato mientras mantiene su compromiso de proteger Nueva York.

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En esta ocasión, Parker enfrenta una realidad más compleja. Sin apoyo cercano y dedicado por completo a combatir el crimen, el personaje asume una carga cada vez más pesada. A medida que aumentan las amenazas en la ciudad, también crecen las exigencias físicas y emocionales sobre él, desencadenando cambios inesperados que podrían comprometer su futuro. Paralelamente, una ola de delitos comienza a darse por Nueva York, lo que obliga al héroe a enfrentarse a una de las pruebas más difíciles de su trayectoria.

La película busca mostrar una versión más madura del icónico trepamuros, alejándose de las historias centradas en la etapa escolar para presentar a un Peter Parker independiente y con mayores responsabilidades. Este enfoque también abrirá una nueva fase dentro de la franquicia, conectando futuras historias del personaje con los próximos proyectos de Marvel Studios.

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