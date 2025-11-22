3 juegos que puede jugar GRATIS en PS5 sin tener suscripción a PlayStation Plus

PlayStation llega nuevamente con grandes novedades gratis y emocionantes para cada uno de sus fanáticos en el mundo. Miles de usuarios disfrutan de esta franquicia, gracias a las consolas con las disfrutan de videojuegos imperdibles.

Ya sea con suscripciones, o pagando por juegos de manera individual, cientos de ‘gamers’ utilizan sus consolas de manera recurrente, con el objetivo de llenarse de entretenimiento.

Sin embargo, también les contamos que desde PlayStation existe la posibilidad de disfrutar de algunos juegos, sin necesidad de pagar, y aquí les contamos como, y de cuales se trata.

3 videojuegos GRATIS sin tener PlayStation Plus

Sin dudas, PlayStation Plus es una de las suscripciones más famosas y reconocidas dentro del mundo del ‘gaming’. Miles de personas disfrutan de este servicio, con el que acceden a beneficios desde su consola.

Ya sea con videojuegos, o incluso con modalidades online, el uso de PlayStation Plus a cambio de un módico precio mensual, se ha convertido en una costumbre.

Aun así, para muchos ‘gamers’, este gasto adicional les parece innecesario, especialmente luego de la inversión que conlleva una consola, sus accesorios y por supuesto, los videojuegos.

Para estos casos, desde la propia PlayStation ofrecen la posibilidad de disfrutar de algunos títulos sin necesidad de tener una suscripción a este servicio.

Desde su PlayStation, y sin contar con PS Plus, puede jugar a algunas demos limitadas de videojuegos que han emocionado al mundo del ‘gaming’.

De hecho, 3 en particular han tomado gran popularidad en el último tiempo, y estas son:

Miiridian Prime

Plague Hunters

Aimlabs

Estas demos son ‘free to play’, y puede descargarlas desde su PlayStation Store de manera gratuita, donde podrán ser encontradas con gran facilidad.

Del mismo modo, se recuerda que PlayStation entra a ‘Black Friday’ durante este fin de noviembre, una festividad en la habrá grandes descuentos para sus usuarios.

¿Cuánto vale una suscripción a PlayStation Plus?

En caso de que ya haya disfrutado de estas demos, y quiera jugar más detalles de estos u otros videojuegos, les recordamos que PlayStation ofrece más videojuegos gratuitos, a cambio del costo de su suscripción a PS Plus.

El precio a pagar varía según el tipo de beneficios que desee, pero los costos son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares