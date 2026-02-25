¿Cuál fue la mejor banda de los 90 en la generación X? Vote en el ‘Mundial del Rock’

Avanzamos en el ‘Mundial del rock’ de Radioacktiva y en esta oportunidad queremos conocer cuál es la mejor banda de rock que se destacó en los 90, la nueva generación X. Hay varias históricas que, sin duda, con sus canciones marcaron un momento en la industria musical, mientras que otros artistas hicieron un himno de protesta, resiliencia y fortaleza ante diferentes problemas sociales.

Una de las nominadas del grupo C es Nirvana, quien con Kurt Cobain lograron hacer varias canciones que aún en la actualidad se posicionan como las más escuchadas. Pearl Jam, quienes empezaron en 1990 en Estados Unidos, con el fin de mostrar sus sentimientos de una forma diferente.

Leer más: Las 3 peores canciones de Led Zeppelin según expertos: Immigrant Song en la lista ¿Está de acuerdo?

Oasis, Green Day y Blink-182 se lograron posicionar en la industria musical como unos de los más importantes. De hecho, en la actualidad, siguen llenando varios de los estadios más importantes de todo el mundo con sus shows, que son los más pedidos por los fans cada año.

Seguir leyendo: Festival tendrá a Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses y más: ¿fecha, en dónde y cuánto vale?

También podrá encontrarse con los ritmos de The Offspring, Korn, RATM, RHCP, Soundgarden, quienes presentaron una propuesta diferente, con el rock como el verdadero protagonista. Pese a eso, se posicionaron con sus sonidos, que ayudaron a dejar en lo más alto todo lo relacionado con un rock alternativo, fuerte y contundente.

Vote por su banda favorita, recuerde que solo las cuatro con mayor número de votos van a poder avanzar a la siguiente ronda de este mundial del rock 2026 en Radioacktiva, en la categoría ‘Lo mejor de los 90’.