Tres canciones de rock que fueron compuestas en tan solo un día; Under Preasure de Queen entre ellas

El rock se sigue posicionando como uno de los géneros más escuchados en todo el mundo, con canciones y bandas históricas que lograron dejar en lo más alto estos ritmos. Estas son las tres canciones de rock que fueron escritas en tan solo 24 horas y se posicionaron como unas de las más escuchadas.

A lo largo de los años, cientos de artistas han decidido sacar nuevos sencillos con los que esperan marcar la diferencia en la industria musical. Lo que muchos no saben es que algunos de estos éxitos se hicieron en solo un día, logrando resultados inesperados, con letras y ritmos que van de la mano, al punto de crear una de las canciones más populares de todos los tiempos.

Tres canciones de rock escritas en solo 24 horas; Queen tiene una de ellas

Oasis – “Supersonic”: Esta banda no solo ha hecho historia al ser una de las mayores exponentes del rock, sino que también lograron marcar la diferencia con varios de sus éxitos que se escucharon en todo el mundo. Uno de ellos fue ‘Supersonic’, una canción que tuvieron la oportunidad de desarrollar en solo 24 horas, sin pensar en todo lo que iban a lograr.

Para muchos, este éxito fue producto de toda la presión del grupo por sacar algo bueno, pero rápido; según menciona el medio musical Indiehoy, Noel Gallagher no estaba muy convencido de que la canción Bring It On Down marcara su disco, así que decidió escribir algo nuevo en solo diez minutos. La grabaron en el estudio y se convirtió en una de las canciones más populares, donde la creatividad del artista fue protagonista.

Queen – “Under Preasure”: Una canción que dejó ver lo mejor que estaba pasando en la banda en ese momento. David Bowie y Freddie Mercury fueron los encargados de pasar unas horas en el estudio escribiendo este sencillo, improvisando y mezclando ritmos que le darían vida a una letra que habían hecho juntos.

El sencillo fue todo un éxito, pero también ocasionó algunos problemas, en especial por la guerra de egos entre los artistas. Los dos eran muy creativos y no siempre estaban dispuestos a trabajar en conjunto, así que decidieron seguir escribiendo por separado.

The Beatles – “Yesterday”: La canción que logró convertirse en todo un éxito sin que nadie lo esperara. Paul McCartney siempre hablaba de la importancia de los sueños, así que un día decidió despertarse y pasar unas horas en el piano escribiendo todo lo que tenía en su cabeza.

Con el paso de las horas, esto se convirtió en toda una canción exitosa que nadie se imaginó que la habían escrito en tan solo 24 horas. Según reveló el artista en varias entrevistas, un día despertó y decidió plasmar esa melodía que tenía en la cabeza, al punto que logró hacer este éxito.