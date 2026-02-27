Arctic Monkeys, Twenty One Pilots y más nominados en el ‘Mundial del rock’; VOTE AQUÍ por su favorita

El Mundial del Rock de Radioacktiva avanza en el grupo E, en donde se va a elegir a lo mejor del 2010, esas bandas que sin duda marcaron a toda una generación con sus sonidos explosivos que sin duda los llevaron a vivir diferentes momentos. Además, muchas de estas agrupaciones han estado en concierto en los estadios más importantes del país y de Sudamérica, en donde han llenado los escenarios más grandes.

Entre los nominados está Imagine Dragons, que sin duda marcaron los años 2010 y que el pasado 17 de octubre del 2025 llenaron el escenario Vive Claro, en donde cientos de personas fueron a cantar las canciones de la banda. También está Twenty One Pilots, que se vienen destacando por todo el trabajo que hacen con sus canciones de rock, en unas melodías completamente diferentes que conquistaron al público.

Leer más: Tom Morello, Estéreo Picnic y más conciertos de metal y rock para marzo en Bogotá y Medellín: Agéndese

Ghost, Royal Blood, The Black Keys, que lograron conectar con una nueva generación del 2010, hablando sobre las emociones que podían sentir los jóvenes en ese momento y que lograban sentirse identificados con estas letras.

También podrá votar en el ‘Mundial del rock’ por Cage The Elephant, Arcade Fire, Muse, Tame Impala y otras bandas que nacieron en ese momento, fusionando los sonidos de un rock un poco más alternativo con elementos progresivos, muy parecido a lo que se escuchó hace un tiempo en varios garajes de Estados Unidos. Pese a eso, ellos lograron llegar a los escenarios y convertirse en las grandes estrellas del rock actual, con pocos años de trayectoria.

Seguir leyendo: Rock Al Parque tendría grandes cambios en su edición 2026: esta sería la nueva fecha del festival

Finalmente, están Arctic Monkeys, que iniciaron en el 2006, pero como una banda pequeña que, con el paso de los años, se logró consolidar hasta convertirse en unas estrellas. Sus sonidos son un poco más pesados, oscuros, y esto hace que muchos los comparen con los sonidos clásicos.