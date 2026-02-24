Vote AQUÍ en el ‘Mundial del Rock’ de Radioacktiva por los gigantes del rock de los años 80s

Avanza el grupo B del ‘Mundial del rock’ de Radioacktiva, así que esta es una nueva oportunidad para poder votar por sus artistas favoritos en esta nueva categoría. En el primer día, los fans eligieron cuál fue esa banda histórica de los años 70 que logró conquistar a todos sus seguidores al hacer historia y posicionarse, incluso hasta la actualidad.

Ahora, se va a elegir a esos gigantes del rock de los años 80, quienes no solo nacieron e hicieron un hito histórico en ese momento, sino que siguen aún activos, como uno de los mejores. Aquellas que, sin importar el paso del tiempo, siguen haciendo música, hacen parte de las bandas que cambiaron la historia del género y mostraron sonidos diferentes que destacaron.

En esta oportunidad, se destacan agrupaciones como Guns N’ Roses, quienes no necesitan presentaciones; sus canciones suenan aún en todo el mundo y pronto tendrán nueva música. Metallica, que demostró que los sonidos del metal podían ser protagonistas sin problema y avanzar con el paso de los años.

Def Leppard, quienes son uno de los grupos más conocidos con sus canciones de rock; U2 lograron su boom en los 80, pero siguen siendo reconocidos. Bon Jovi, el solista que cambió la forma en la que sonaban los tonos fuertes de rock, por algo un poco más cercano.

Van Halen, Mötley Crüe, Iron Maiden, The Cure y The Police, quienes siguen activos, son muy talentosos y han ganado importantes premios con todo su aporte musical que sorprendió a todos sus seguidores.

VOTE AQUÍ por su favorito en el ‘Mundial del rock’ de Radioacktiva