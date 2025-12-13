Bruno Mars tocó clásicos del rock junto a Slash y Duff McKagan y le voló la cabeza al público: así sonaron

Bruno Mars y Slash // Crédito: Getty Images.

Bruno Mars dejó a varios con la boca abierta gracias a grandes interpretaciones junto a Slash, Duff y más leyendas.

Andrés Contreras

Bruno Mars, Slash, Duff McKagan y más leyendas del rock dieron gratas sorpresas a sus fanáticos el pasado 12 de diciembre. El icónico artista del pop fue parte de una noche mágica donde interpretó grandes clásicos del género.

Esta estrella de la música generó varios momentos virales, y demostró su variedad y capacidad para interpretar éxitos icónicos, como lo fue ‘Smells Like Teen Spirit’.

Si se perdió las interpretaciones de Bruno Mars, aquí les contamos detalles de lo que fue una noche mágica y les mostramos como sonó.

Bruno Mars tocó clásicos del rock con Slash y le voló la cabeza al público

Slash reunió a grandes leyendas en una de las noches más memorables del rock. El icónico guitarrista de los Guns N’ Roses se presentó junto a Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt en Nueva York.

Estas 4 leyendas del rock se presentaron bajo el nombre de ‘The Dirty Bats’, y sorprendieron a sus fans en un show privado con invitados imperdibles.

Uno de ellos fue Bruno Mars, esta estrella de la música pop presentó éxitos brillantes como lo fueron ‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Roxanne’.

Estas interpretaciones se hicieron ampliamente virales, pero, fueron solo una pequeña parte de esta noche mágica. El set presentado tuvo invitados de la talla de Yungblud, Anthony Kiedis y Eddie Vedder.

El setlist del show

La lista completa de canciones interpretada fue la siguiente:

  1. Start Me Up (Rolling Stones) – con Yungblud
  2. Stay With Me (Faces) – con Yungblud
  3. War Pigs (Black Sabbath) – con Yungblud
  4. Black Dog (Led Zeppelin) – con Brandi Carlile
  5. The Story (Brandi Carlile) – con Brandi Carlile
  6. Tie Your Mother Down (Queen) – con Brandi Carlile
  7. Ace of Spades (Motorhead) – con Anthony Kiedis
  8. Search and Destroy (Iggy and The Stooges) – con Anthony Kiedis
  9. Nervous Breakdown (Black Flag) – con Anthony Kiedis
  10. If You Want Me to Stay (Sly & The Family Stone) – con Anthony Kiedis
  11. Whipping Post (The Allman Brothers Band) – con Anthony Kiedis
  12. Corduroy (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  13. Better Man (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  14. Wishlist (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  15. Waiting on a Friend (The Rolling Stones) – con Eddie Vedder
  16. Sonic Reducer (Dead Boys) – con Eddie Vedder
  17. (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding (Brinsley Schwarz) – con Eddie Vedder
  18. Whole Lotta Love (Led Zeppelin) – con Bruno Mars
  19. Roxanne (The Police) – con Bruno Mars
  20. Fire (The Jimi Hendrix Experience) – con Bruno Mars
  21. Dirty Diana (Michael Jackson) – con Bruno Mars
  22. Smells Like Teen Spirit (Nirvana) – con Bruno Mars
  23. Johnny B. Goode (Chuck Berry) – con Eddie Vedder, Yungblud, Anthony Kiedis, Brandi Carlile y Bruno Mars
  24. Rockin’ in the Free World (Neil Young) – con Eddie Vedder, Yungblud, Anthony Kiedis, Brandi Carlile y Bruno Mars

