Bruno Mars tocó clásicos del rock junto a Slash y Duff McKagan y le voló la cabeza al público: así sonaron

Bruno Mars, Slash, Duff McKagan y más leyendas del rock dieron gratas sorpresas a sus fanáticos el pasado 12 de diciembre. El icónico artista del pop fue parte de una noche mágica donde interpretó grandes clásicos del género.

Esta estrella de la música generó varios momentos virales, y demostró su variedad y capacidad para interpretar éxitos icónicos, como lo fue ‘Smells Like Teen Spirit’.

Más noticias: ¡Axl Rose y Slash no fueron los únicos! 5 duplas que cambiaron la historia del rock

Si se perdió las interpretaciones de Bruno Mars, aquí les contamos detalles de lo que fue una noche mágica y les mostramos como sonó.

Bruno Mars tocó clásicos del rock con Slash y le voló la cabeza al público

Slash reunió a grandes leyendas en una de las noches más memorables del rock. El icónico guitarrista de los Guns N’ Roses se presentó junto a Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt en Nueva York.

Estas 4 leyendas del rock se presentaron bajo el nombre de ‘The Dirty Bats’, y sorprendieron a sus fans en un show privado con invitados imperdibles.

Uno de ellos fue Bruno Mars, esta estrella de la música pop presentó éxitos brillantes como lo fueron ‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Roxanne’.

Estas interpretaciones se hicieron ampliamente virales, pero, fueron solo una pequeña parte de esta noche mágica. El set presentado tuvo invitados de la talla de Yungblud, Anthony Kiedis y Eddie Vedder.

Más noticias: El himno de Guns N’ Roses que Slash desearía que nunca hubiera existido; lo odia

El setlist del show

La lista completa de canciones interpretada fue la siguiente: