La legendaria banda que Slash homenajeó durante el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

La famosa banda de rock, Guns N’ Roses llegó a la capital del país para dar un show por todo lo alto, por lo que dieron un concierto que sin duda pasara a la historia por el importante homenaje que le hicieron al artista Ozzy Osbourne, quien falleció en julio, pero que escribió su nombre en lo más alto de la industria de la musical, en especial del rock, pero también a la reconocida banda de rock ‘Iron Maiden’, al llevar su camiseta a lo largo del evento.

El evento comenzó muy temprano, por lo que minutos antes de que fueran las ocho de la noche, la banda ya estaba en el escenario, por lo que empezaron a cantar y la voz de Axl Rose no solo sorprendió a todos los presentes, sino que a otros los llevó a varios momentos icónicos de su vida. Por lo que la ovación fue inigualable, los sonidos vibrantes de la guitarra hicieron historia y se dio inicio a uno de los conciertos más aclamados del 2025.

Guns N’ Roses le dio un emotivo homenaje a Iron Maiden en Bogotá

Uno de los momentos más importantes de la noche se dio cuando Axl tomó el micrófono para hablar en español y saludar a todos sus amigos colombianos que lo acompañaban. Por lo que desde ese momento se pudo sentir que la conexión de la banda con el público.

Fue entonces cuando empezaron a tocar ‘Never Say Die’ y ‘Sabbath Bloody’ en lo que era un claro homenaje al reconocido cantante que falleció hace unos meses, Ozzy Osbourne. En el fondo se podía escuchar cómo los fans gritaban el nombre del cantante a una sola voz y no paraban de aplaudir por todo lo que estaba pasando.

Todos recordaron los conciertos de Osbourne, que siempre fue conocido como ‘El príncipe de las tinieblas’, por lo que hay quienes dicen que incluso, se podía sentir su “energía oscura” en el escenario.

Pero esto no fue todo, pues también se vio como la camiseta de Iron Maiden hizo parte del escenario principal, por lo que a lo largo de la noche Slash la uso con el fin de hacer un homenaje a esta banda que hizo historia. Aunque pocas personas lo entendieron, muchos empezaron a hablar del tema en redes sociales, en donde discutieron todo lo relacionado al mensaje oculto detrás de esto.

Algunos de los presentes grabaron este icónico momento y lo publicaron en sus redes sociales, en donde todos empezaron a hablar de lo histórico que había sido el concierto para la banda. Pero también, del importante significado que tenía este homenaje a una leyenda del rock y la banda ‘Iron Maiden’ que siempre fue aclamada por sus fans y que le dedicó su vida entera a este género.