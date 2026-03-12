Los 3 mejores solos de guitarra en la historia del rock, según Slash: “me inspiraron”

Slash, de Guns N’ Roses, es uno de los guitarristas más grandes y brillantes en la historia del rock. El estilo icónico de este músico ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por la forma en que ha logrado imprimir sentimiento a sus interpretaciones.

Este artista se ha convertido en figura central del género, y en influencia para otros artistas enormes del rock. Dicho poderío se ha demostrado a partir de éxitos brillantes y solos que han quedado para la historia.

Sin embargo, a pesar de ser una figura indudable, el propio Slash tiene sus influencias, quienes marcaron su carrera desde los inicios de su vida.

Para demostrar esto, aquí les hablaremos sobre 3 solos que, según el propio Saul Hudson, son los mejores en la historia del rock.

Los 3 mejores solos de guitarra de todo el rock, según Slash

Slash es uno de los artistas con mayor poderío en el mundo del rock. Tanto con Guns N’ Roses, como en solitario, este artista ha demostrado su capacidad de construir éxitos desde la guitarra.

La pasión de este músico por dicho instrumento es notable, y así se ha dejado ver en incontables ocasiones. Este amor por el rock surgió desde muy pequeño.

En varias ocasiones, Slash ha hablado sobre las bandas que influenciaron su comienzo en la música. De hecho, en 2019 este músico confesó 3 solos de guitarra que marcaron su entrada al rock, y los considera los mejores del género.

Con una entrevista para L’Obs, Slash destacó 3 solos de manera puntual. El guitarrista aseguró que esta es una elección compleja, pero hay 3 en particular que lo inspiraron.

El primero de ellos es ‘Blinded By The Light’ de Manfred Mann. Slash aseguró que este solo es épico, y que algo que lo hace brillante, es que nadie lo espera en esta canción.

En segundo puesto, Slash mencionó ‘Baker Street’ de Gerry Rafferty. El guitarrista de Guns N’ Roses destacó que este es un solo épico de los ’70’s, y hace que esta canción resulte brillante.

La última elección le correspondió a Led Zeppelin. La icónica banda de Jimmy Page y Robert Plant destaca gracias a varios éxitos.

Sin embargo, hay uno en concreto que, según Slash destaca por su éxito, como es el caso de ‘Whole Lotta Love’. Esta canción brilla dentro del rock, pero Saul Hudson menciona que la particularidad más notable es la interpretación de Jimmy Page en este éxito.

Slash resalta que Page entra de manera perfecta en la canción, y que la guitarra complementa de forma ideal esta composición.

Sin dudas, estos 3 éxitos son destacados, y marcan una influencia inigualable en el mundo del rock a nivel internacional.