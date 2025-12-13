Rockactividad
Slash y Chad Smith se presentaron en vivo con una nueva banda: ¿Adiós a Guns N’ Roses?

Slash fue uno de los protagonistas de una noche brillante, donde acumuló nombres históricos del rock sobre un escenario.

Andrés Contreras

Slash y Duff McKagan, dos estrellas de Guns N’ Roses, fueron protagonistas de una noche mágica para el rock el pasado 12 de diciembre. Ambas leyendas dijeron presente en una icónica presentación junto a otros grandes del género.

Ambos fueron parte de un set lleno de clásicos del rock, y de artistas que acompañaron una noche mágica llena de brillo y momentos imperdibles.

La curiosidad de esto fue que se dio la presentación de una nueva banda, y aquí les contamos el nombre, y las posibilidades de un futuro con esta agrupación.

Slash y Chad Smith se presentaron con una nueva banda

Durante la noche del 12 de diciembre las redes sociales se llenaron de una gran cantidad de clips virales. Grandes leyendas del rock interpretaron clásicos del género junto a Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

Estos 4 nombres se presentaron durante una fiesta privada en Nueva York, y tuvieron la particularidad de que se presentaron como una banda nueva.

El nombre de esta agrupación fue ‘The Dirty Bats’, por lo que varios especularon con la posibilidad de que estos 4 artistas tendrán una nueva banda juntos.

¿Adios a Guns N’ Roses?

A pesar de esta posibilidad, cabe aclarar que este nombre sería únicamente para este show, por lo que cada uno de los artistas seguirán en sus bandas.

De hecho, cabe recordar que tanto Slash, como Duff McKagan, seguirán en Guns N’ Roses con varias fechas con las que se presentarán alrededor del mundo, con esta legendaria banda.

Setlist del show

En cuanto a los ‘Dirty Bats’, aquí les dejamos el que habría sido su único show en la historia, al menos por el momento.

  1. Start Me Up (Rolling Stones) – con Yungblud
  2. Stay With Me (Faces) – con Yungblud
  3. War Pigs (Black Sabbath) – con Yungblud
  4. Black Dog (Led Zeppelin) – con Brandi Carlile
  5. The Story (Brandi Carlile) – con Brandi Carlile
  6. Tie Your Mother Down (Queen) – con Brandi Carlile
  7. Ace of Spades (Motorhead) – con Anthony Kiedis
  8. Search and Destroy (Iggy and The Stooges) – con Anthony Kiedis
  9. Nervous Breakdown (Black Flag) – con Anthony Kiedis
  10. If You Want Me to Stay (Sly & The Family Stone) – con Anthony Kiedis
  11. Whipping Post (The Allman Brothers Band) – con Anthony Kiedis
  12. Corduroy (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  13. Better Man (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  14. Wishlist (Pearl Jam) – con Eddie Vedder
  15. Waiting on a Friend (The Rolling Stones) – con Eddie Vedder
  16. Sonic Reducer (Dead Boys) – con Eddie Vedder
  17. (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding (Brinsley Schwarz) – con Eddie Vedder
  18. Whole Lotta Love (Led Zeppelin) – con Bruno Mars
  19. Roxanne (The Police) – con Bruno Mars
  20. Fire (The Jimi Hendrix Experience) – con Bruno Mars
  21. Dirty Diana (Michael Jackson) – con Bruno Mars
  22. Smells Like Teen Spirit (Nirvana) – con Bruno Mars
  23. Johnny B. Goode (Chuck Berry) – con Eddie Vedder, Yungblud, Anthony Kiedis, Brandi Carlile y Bruno Mars
  24. Rockin’ in the Free World (Neil Young) – con Eddie Vedder, Yungblud, Anthony Kiedis, Brandi Carlile y Bruno Mars

