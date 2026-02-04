Así puede encontrar vuelos con descuentos de hasta el 70% con ayuda de la IA; Siga estos pasos

Cuando se toma la decisión de viajar usando transporte aéreo, se debe pensar en todo el presupuesto que deben tener las personas para poder costear todo esto. De hecho, hay algunos tiquetes que en temporadas se suelen encontrar con precios bastante altos, al punto que muchas personas tienen que cambiar sus planes para ahorrar algo de dinero.

Sin embargo, hay algunos trucos que se han dado a conocer en los últimos días y, sin duda, lo podrían ayudar a la hora de comprar los pasajes para ir al exterior o a lugares lejanos del territorio nacional. En esta oportunidad, con ayuda de la inteligencia artificial, se dieron a conocer esos secretos ocultos que lo podrían ayudar a conseguir tiquetes con descuentos de hasta el 70%.

¿Cómo conseguir tiquetes de vuelos baratos? Siga estos pasos

Es importante mencionar que esto puede o no funcionar, por lo que depende mucho de los destinos y las fechas en las que usted tenga pensado hacer su viaje. Pero va a poder conseguir sin problema una comparación de todos los precios de los pasajes con diferentes destinos.

🚨 ADIÓS BOOKING. COM Pagué $189 por un vuelo de $1490. Sin hackeos de tarjetas de crédito.

Sin foros secretos.

Solo prompts inteligentes de IA. Aquí hay 7 sugerencias que reducen mis costos de vuelo: — Sabiduría Eterna. (@LealtadSabia) January 5, 2026

Pide a la IA que haga su busquedad: Ingresa a tu aplicación favorita de inteligencia artificial y le pide que busque en diferentes plataformas; recuerde siempre ser muy exacta, poner fechas, horas, lugar a donde quiere ir y cantidad de pasajeros que van.

Recuerde que debe pedirle que ordene los precios del menor al mayor con el fin de poder obtener toda la información real de lo que va a pagar a la hora de tomar la decisión de viajar a ese destino.

Horarios: Es importante que, a la hora de elegir la fecha y hora en la que va a viajar, pueda preguntarle a la IA cuáles son los mejores días para visitar ese destino, disfrutando de un buen clima, precios bajos y hospedaje económico. Por eso, puede pedirle que le haga un promedio un mes antes y uno después de viajar, esto para conocer cuál es la mejor opción según cada presupuesto.

Tiquetes por unidad: En ocasiones, al comprar solo un tiquete, puede que la compra salga mucho más económica que adquirir dos. Hay quienes dicen que es mejor comprar los tiquetes por separado, siempre fijándose en el número del avión para, al final, ir todos juntos en la misma aeronave.

Pida a la IA que busque los precios con un solo tiquete, después con dos y hasta compruebe si puede ahorrar algo de dinero viajando de ida en una aerolínea y de vuelta en otra completamente diferente.

Servicios extra: Revise cuáles son los costos adicionales que está dispuesto a pagar y si esto en realidad vale la pena. Es decir, compare en todas las aerolíneas en cuál es más económico viajar con equipaje extra, eligiendo silla, entre otros.

La IA podría ayudarlo en este paso, sumando todos los cargos que usted debe pagar al finalizar la compra y dejando en evidencia el precio neto total de los servicios adicionales que quiere agregar a su viaje.