La oscura historia personal de Axl Rose que dio origen a una canción de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses es sin lugar a duda una de las bandas más icónicas del hard rock. Fundada en Los Ángeles en 1985, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su energía, letras profundas y la poderosa voz de su líder, Axl Rose.

Axl Rose, conocido por su gran voz y su talento como compositor, ha sido el alma de muchas de las canciones más profundas del grupo. En sus letras, se mezclan emociones fuertes y vivencias personales.

Una de esas canciones, Coma, lanzada en 1991 como parte del álbum Use Your Illusion I, es considerada por muchos fans como una joya oculta. Sin embargo, pocos conocen la historia real que esconde y en la cual se inspiró.

¿En qué se inspiró Axl Rose para componer ‘Coma’?

En una entrevista con MTV en 1990, Axl Rose reveló que la canción Coma, de casi 12 minutos de duración, nació de uno de los momentos más difíciles de su vida. Aunque el tema fue una creación conjunta con Slash, la historia detrás de la letra es completamente personal.

Rose confesó que escribió la canción basándose en una experiencia traumática cuando experimentó una sobredosis que sufrió años atrás, producto del estrés extremo y una discusión que lo llevó a tomar una botella de pastillas de forma impulsiva.

“Empecé a escribir sobre cuando tuve una sobredosis hace cuatro años. La razón fue el estrés. No podía soportarlo. Y tomé la botella de pastillas en una discusión y me las tragué. Terminé en el hospital”, reveló.

Aunque no se trató de un intento por quitarse la vida, sí fue un momento en el que sus emociones se desbordaron a tal punto de poner su propia integridad en riesgo. Axl recordó que, durante ese episodio, sintió una extraña calma.

“Me gustó que ya no estaba en la lucha y era plenamente consciente de que me iba”. Sin embargo, algo dentro de él lo hizo reaccionar. “Tuve pensamientos como ‘no has hecho lo suficiente, tienes cosas por hacer’. Y me saqué de ahí”.

Plasmar este hecho en una canción no fue sencillo. El vocalista intentó escribir Coma durante un año entero, sin lograrlo. Incluso, una vez se desmayó al intentarlo en el estudio. Finalmente, la inspiración llegó de un momento a otro: “Me senté y escribí el final de la canción, como, justo de la parte superior de mi cabeza”.