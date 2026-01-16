La canción de Guns N’ Roses que a Slash no le gusta; es un clásico de la banda 

Guns N’ Roses es una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Formada a mediados de los años 80 en Los Ángeles, el grupo logró combinar el hard rock con una actitud cruda y directa que marcó a toda una generación. Con su álbum debut Appetite for Destruction (1987), la banda alcanzó un éxito inmediato y se consolidó como uno de los nombres más importantes de la música a nivel mundial.

Dentro de ese disco se encuentra “Sweet Child O’ Mine”, una canción que se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Guns N’ Roses. El tema no solo fue clave para que la banda se diera a conocer fuera de Estados Unidos, sino que también pasó a ser una de las canciones más reconocidas del rock, con un riff de guitarra que hoy es considerado histórico.

Sin embargo, y aunque el público la adoptó como un clásico, no todos dentro de la banda estaban convencidos de su impacto desde el inicio. En particular, Slash, guitarrista principal de Guns N’ Roses, nunca se sintió del todo cómodo con la canción cuando fue lanzada.

¿Por qué a Slash no le gustaba “Sweet Child O’ Mine”?

Según ha contado el propio Slash en distintas entrevistas, su rechazo inicial tenía varias razones. El famoso riff de guitarra nació casi como un juego y no como una idea seria para una canción. En ese momento, él no imaginaba que ese sonido terminaría dando forma a uno de los mayores éxitos de la banda.

Además, Slash sentía que “Sweet Child O’ Mine” no encajaba con la identidad que él tenía en mente para Guns N’ Roses. Para el guitarrista, el grupo debía sonar más duro y directo, más cercano al hard rock pesado, y no tanto a baladas melódicas. Desde su punto de vista, ese estilo era contradictorio con la imagen callejera y rebelde que buscaban proyectar.

Con el tiempo, la canción pasó a formar parte fija del repertorio del grupo y se transformó en uno de los momentos más esperados en sus conciertos. Aunque Slash ha reconocido el valor del riff y la importancia del tema en la historia de la banda, también ha admitido que su enorme popularidad siempre le resultó incómoda.

Así, “Sweet Child O’ Mine” sigue siendo una de las canciones más queridas por los fans de Guns N’ Roses, incluso si uno de sus principales creadores nunca la consideró su favorita.