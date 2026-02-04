Hora y dónde ver en VIVO HOY Atlético Nacional vs. América de Cali; Conéctate con el Rock N’ Gol

Avanza la fecha cuatro de la Liga BetPlay; este miércoles cuatro de febrero, Atlético Nacional recibe al América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m. En esta oportunidad, los dos tienen sed de victoria y saben que necesitan de estos cuatro puntos si quieren seguir avanzando en la primera fase del torneo, en el todos contra todos.

Los verdolagas vienen de una victoria y una pérdida, la primera contra el Boyacá Chicó en un resultado 4-0 y la segunda, en el amistoso contra el Inter de Miami, en donde perdieron 2-1. Sin embargo, han vuelto a empezar y se reforzaron para poder destacar en los próximos encuentros.

En el caso del América de Cali, viene de un empate 1-1 contra el Once Caldas y un 1-0 contra el Boyacá Chicó, dos resultados que, si bien no son los mejores, fueron suficientes para ubicarlos en el cuarto puesto. Por ahora, tiene siete puntos con tres partidos jugados, así que quiere superar a Pasto, que se llevó el primer lugar con nueve puntos y cuatro encuentros.

Hora y dónde ver HOY Nacional vs. América de Cali; siga el Rock N’ Gol

El encuentro entre Atlético Nacional y el América de Cali es todo un clásico del fútbol profesional colombiano; se espera que el estadio esté completamente lleno y se entregue un espectáculo de lujo, en donde los dos dejen todo en la cancha para obtener los tres puntos.

Nacional vs. América se podrá ver en VIVO desde las 8:00 p.m. por el canal WinSports+ por suscripción de pago. Pero si quiere seguir todo el relato y los detalles de este juego, se puede conectar con el Rock N’ Gol desde las 8:00 p.m. por medio de YouTube y el TikTok oficial de Radioacktiva.

Por ahora, no hay muchas novedades sobre quiénes serán los jugadores que van a participar en este juego, pero la boletería para ver este “clásico” está casi que agotada, pues nadie se quiere perder este gran encuentro.