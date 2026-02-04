VIDEO: El emotivo encuentro entre Post Malone y Sharon Osbourne antes de los Grammy 2026

El pasado domingo primero de febrero del 2026 se celebró en Los Ángeles, Estados Unidos, una nueva edición de los Premios Grammy. Allí, no solo se iba a premiar a lo mejor de la música, sino que le iban a hacer un homenaje por todo lo alto a esas leyendas que hicieron historia, pero fallecieron en los últimos años, entre ellos, Ozzy Osbourne.

‘El príncipe de las tinieblas’ falleció el pasado 22 de julio del 2025, en un momento que sin duda marcó a toda la industria musical y logró hacer historia llevando este género a otro nivel. Por eso, en medio de los Premios Grammy, varias leyendas del rock y metal le hicieron un homenaje por todo lo alto, en un momento que, sin duda, conmovió a toda su familia.

Además, todas las personas cercanas al cantante tuvieron la oportunidad de encontrarse con varias leyendas del género, quienes decidieron dar sus condolencias a todos los familiares y, en especial, a su esposa, Sharon Osbourne.

El homenaje a Ozzy Osbourne llevaba varios días en planeación, así que antes de que se diera el show final, Post Malone fue visto compartiendo con Sharon Osbourne, quien estaba muy conmovida con todo lo que estaba pasando en el lugar. Su encuentro fue muy emotivo, en donde a los dos se les vio emocionados, al punto de secar sus lágrimas al hablar de todo lo que estaban haciendo para una leyenda.

De hecho, cuando se acabó el homenaje, se vio a la familia del cantante muy conmovida con todo este momento. Post Malone, Slash y todos los que estaban en el escenario vieron las lágrimas de los familiares de Ozzy al ver todo lo que habían hecho. Todo esto va a pasar a la historia como un momento en donde los grandes exponentes del rock se unieron para dar un último adiós a un ídolo.

Al parecer, el príncipe de las tinieblas, como se hacía llamar, tenía una relación bastante cercana con todos ellos. De hecho, en el 2019, Post Malone lanzó una canción con Ozzy Osbourne y Travis Scott; el video en la actualidad tiene más de 165 millones de visualizaciones en YouTube.