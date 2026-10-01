Bruce Dickinson habló en exclusiva con Radioacktiva y preparó a sus fans: “será el mejor show de Iron Maiden”

Iron Maiden y Bruce Dickinson se preparan para una de las paradas más importantes de su gira actual. Este grupo llegará a Colombia una vez más, con la ambición de poner a cibrar a los amantes del metal en el país.

La ‘doncella de hierro’ regresa casi 2 años después, con su ‘tour’ de ‘Run for Your Lives’, uno de los más ambiciosos de su carrera.

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De hecho, desde Radioacktiva tuvimos el honor de hablar con Bruce Dickinson, vocalista de esta banda, quien aprovechó para advertir a sus seguidores, y asegurar que este será el mejor show de la agrupación.

Bruce Dickinson habló en exclusiva con Radioacktiva y preparó a sus fans

Sin lugar a dudas, Iron Maiden es una de las bandas más queridas y apoyadas en Colombia. Este grupo ha conseguido una cantidad enorme de cariño a nivel internacional, gracias a su potencia y su larga trayectoria.

La banda ha demostrado la pasión de su público en varios de sus shows en vivo en Bogotá, y este 2026 volverá a repetirlo con una presentación imperdible.

La agrupación llegará a Colombia el próximo 11 de octubre, con un show imperdible. De hecho, en entrevista con Cata Bernal, Bruce Dickinson aseguró que será el mejor espectáculo que ha hecho Iron Maiden:

“Este nuevo show es probablemente el mejor espectáculo que ha hecho Iron Maiden en el escenario, no nos bajamos del escenario por dos horas, dos horas y diez minutos, realmente es un show épico” dijo Dickinson.

Según este vocalista, la banda aprecia llegar a Colombia, sobre todo por los grandes recuerdos que tienen hacia un público fiel, que adora el sonido de este grupo:

“Cuando venimos a Colombia sabemos que esperar del público, sabemos que van a responder, así que intentamos estar en nuestro cien por ciento para dar lo mejor de nosotros y cumplir las expectativas del público” dijo Bruce.

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Indudablemente, la emoción por este show es total, y así lo demostró la expectativa de Bruce Dickinson por esta presentación. Si quiere disfrutar de la entrevista completa del vocalista con Radioacktiva, aquí se la dejamos al detalle.

Por último, le recordamos que la histórica cita con Iron Maiden será el próximo 11 de octubre, desde los escenarios del Vive Claro de Bogotá.