¿Qué película estaba viendo Slash en cine de Bogotá? Revelan verdad detrás de momento viral

Slash y Guns N’ Roses protagonizan una histórica cita esta noche en Bogotá el 7 de octubre. La legendaria banda de las rosas y los revólver serán parte de un show imperdible desde el Vive Claro de la capital.

Los fanáticos están sumamente emocionados, y todos sueñan con la posibilidad de poder escuchar éxitos históricos en vivo, con la presencia de Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

Sin embargo, en la previa de este show ya se vivió gran emoción. Slash fue visto en una sala de cine de la capital, donde la leyenda de la banda y de las guitarras disfrutó de una película.

Slash fue visto en cine de Bogotá

En la previa de la llegada de Guns N’ Roses al escenario del Vive Claro, Slash fue visto en un cine de Bogotá, donde fue fotografiado.

El guitarrista fue visto mientras se dirigía a una sala con palomitas y gaseosa incluidas para una función de cine, donde también fue grabado.

Nos envían esta foto de Slash, que estuvo en cine anoche en el CC Avenida Chile 🍿



Parche relajado antes de su show esta noche en Vive Claro 🤟🏻 pic.twitter.com/HAvDpRLiyb — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 7, 2025

Ante este hallazgo, miles de personas se emocionaron especialmente por la posibilidad de encontrar a Slash en las calles de Bogotá.

E incluso, muchos otros llegaron a preguntar por la película que estaba viendo Slash en esta sala de cine. Finalmente, ante tanta expectativa, todo se reveló.

El usuario de X @metallive5 confesó haber sido quien grabó este momento, y hasta reveló la película que estaba viendo junto a la leyenda de Guns N’ Roses.

Fui yo el de la foto 😁 pic.twitter.com/LjNFf5ssJD — Camilo Sanchez F (@metallive5) October 7, 2025

Luego de varias preguntas por parte de los fanáticos, el usuario reveló que en la sala de cine se estaba proyectando ‘Una Batalla Tras Otra’, una producción de Leonardo Di Caprio.

El histórico show de Guns N’ Roses

Sin dudas, esta noche será una de las más legendarias para el rock en Colombia. Guns N’ Roses vuelve a la capital, y tras su visita al cine, su guitarrista brillará en los escenarios.