Los mejores momentos del primer show de Metallica en The Sphere de Las Vegas: historia para el metal

Metallica fue protagonista de una noche histórica para el thrash metal a nivel internacional durante el pasado 1 de octubre. Esta legendaria agrupación presentó un nuevo show desde el escenario de The Sphere de Las Vegas.

Este escenario inolvidable presenta una residencia de la histórica banda de San Francisco, con fechas en las que se preparan los mejores shows de metal en este ‘venue’.

Sin lugar a dudas, la noche fue inolvidable, y así se demostró en redes sociales donde se viralizaron varios momentos de esta presentación en Las Vegas.

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En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos como se vivió el primer show de esta agrupación en su histórica residencia.

Los mejores momentos del primer show de Metallica en The Sphere de Las Vegas

La residencia de Metallica en Las Vegas es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes para el metal en los próximos meses. La histórica banda de San Francisco llega al legendario ‘venue’, con la ambición de mostrar su mejor repertorio.

Las visuales históricas de este enorme espacio acompañan a la potencia que caracteriza a Metallica, con momentos totalmente brillantes para los amantes del metal.

Gracias a la emoción de los fanáticos, miles de personas han viralizado a través de las redes sociales una importante cantidad de los momentos que se vivieron en este show.

El repertorio presentado por la banda en este show fue el siguiente:

Battery Creeping Death Now That We’re Dead Sad but True The Shortest Straw Wherever I May Roam The Day That Never Comes …And Justice for All Kirk and Rob Doodle Nothing Else Matters The Call of Ktulu Lux Æterna Ride the Lightning The Memory Remains Seek & Destroy Master of Puppets

Este momento presentó momentos inolvidables, como la primera vez que la banda toca ‘…And Justice For All’ en más de 10 años.

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Las visuales sorprendieron a todos, especialmente con detalles especiales y de gran tamaño de Ktulu, y también la portada del legendario ‘Master of Puppets’.

Keep on singing, friends @Metallica https://t.co/Z4duKfoMJx — Sphere (@SphereVegas) October 2, 2026

Metallica at the Sphere!! The first show. Make sure to book you tickets…or else! #sphere #metallica https://t.co/pjprnjDYnc — AIdude (@Crea8iveDude) October 2, 2026

Este es solo el comienzo de un largo camino de Metallica en The Sphere junto a todos sus fanáticos a nivel internacional.