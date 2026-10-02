¿Gana Colombia o Paraguay? Este es el favorito en el amistoso, según las casas de apuestas

Colombia vuelve a la cancha este viernes 2 de octubre y ya hay un dato que llama la atención antes del partido: las casas de apuestas ponen a la Tricolor por delante de Paraguay. El encuentro se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo amistoso de Colombia durante esta fecha FIFA.

El equipo de Néstor Lorenzo llega después del empate 1-1 contra México, mientras que Paraguay afronta el compromiso con el impulso de haber vencido 2-0 a Bolivia. Con esos antecedentes sobre la mesa, las cuotas ya marcan una tendencia para el partido.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con el estadio El Campín? Alcaldía anunció capacidad y más detalles del nuevo estadio

Colombia vs. Paraguay: ¿quién es favorito?

En los principales mercados, Colombia aparece como favorita para quedarse con la victoria. Las cuotas para el triunfo de la Tricolor se mueven alrededor de 1.7 y 1.9, aunque pueden variar entre una casa de apuestas y otra.

El empate aparece con valores cercanos a 3.4-3.6, mientras que una victoria de Paraguay ronda entre 4.3 y 4.7. Estas cifras corresponden a las cotizaciones disponibles antes del comienzo del partido y pueden cambiar con el paso de las horas.

Necesita saber: Partido Colombia vs. Paraguay: ¿A qué hora inicia el segundo amistoso de la fecha FIFA? Lo último

Las cuotas que aparecen para el partido

Entre los mercados que concentran mayor atención antes del Colombia vs. Paraguay están los siguientes:

Colombia gana: cuotas aproximadas de 1.7-1.9.

cuotas aproximadas de 1.7-1.9. Menos de 2,5 goles: alrededor de 1.7-1.8.

alrededor de 1.7-1.8. Empate: entre 3.4 y 3.6.

entre 3.4 y 3.6. Paraguay gana: aproximadamente entre 4.3 y 4.7.

La línea de menos de 2,5 goles también aparece entre las opciones destacadas, lo que refleja las expectativas que muestran las casas para un encuentro con pocos goles.

Colombia llega con buenos antecedentes

El historial reciente entre ambos seleccionados también aparece en el análisis previo al partido. En sus últimos cinco enfrentamientos registrados, Colombia ganó tres y los otros dos terminaron en empate.

El antecedente más reciente terminó 2-2 y correspondió a las Eliminatorias Sudamericanas, en marzo de 2025.

No se pierda: Revelan que le dijo Teo Gutiérrez a James Rodríguez en pelea durante Nacional vs Junior

Para esta ocasión, Lorenzo tendrá otra oportunidad de darle minutos a jugadores que buscan espacio en la Selección y, de paso, corregir algunos detalles después del empate frente a México.