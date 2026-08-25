Slash es uno de los guitarristas más icónicos y resaltantes de la historia del rock. Este artista ha enamorado a miles de los fanáticos, gracias a una cantidad notable de éxitos y un estilo totalmente inconfundible.

Particularmente, este guitarrista ha funcionado como inspiración para miles de fanáticos, y también para otros artistas. Esto sobre todo gracias a su notable éxito en Guns N’ Roses y como artista en solitario.

Sin embargo, como cualquier miembro de la industria, Slash tiene su opinión respecto a sus colegas, y algunos éxitos que se han convertido en legado puro del rock.

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Varias de ellas son positivas, pero, hay un ‘riff’ en particular que para Slash resulta ‘molesto’, y aquí les contamos exactamente de cual se trata.

El ‘riff’ de rock que Slash considera ‘molesto’

Dentro del mundo del rock han existido una cantidad enorme de canciones totalmente legendarias. Varias canciones han contado con una base legendaria en la guitarra, con ritmos brillantes que han acabado por ser virales e inolvidables.

Varias de estos ‘riffs’ han quedado en lo más alto de la música, y se han convertido en legado puro del género a nivel internacional.

No obstante, debido a lo repetitivos que resultan, o la cantidad de veces que han sonado debido a su éxito, algunos guitarristas pueden llegar a despreciarlos.

De hecho, hay un ‘riff’ en específico que ha sido un éxito legendario para la música, pero que para Slash ‘resulta’ molesto por estos motivos mencionados, según reveló en entrevista para Q104.3 New York.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Eruption’ de Van Halen. Indudablemente esta canción es histórica, y ha encantado a miles de fanáticos, sobre todo por su ritmo en la guitarra.

No obstante, para Slash resulta molesto. De acuerdo con el propio guitarrista, antes de saltar a la fama trabajaba en una tienda de guitarras, y muchas personas llegaban a tocar ese ‘riff’.

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Esta repetición le hizo sentir que era molesto. El propio Slash también citó otros ejemplos de ritmos que se han convertido en rutina pura para la música, como es el caso de ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin o ‘Smoke on the Water’ de Deep Purple.

Aun así, el propio Slash reconoce que esto también ha pasado con algunas de sus canciones, como es el caso de ‘Sweet Child O’ Mine’, una de sus canciones menos preferidas.