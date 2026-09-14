La mejor banda de metal de la historia según Slash: un estilo inigualable y discos con legado

El metal es uno de los géneros más grandes y destacados en la historia de la música. Varias agrupaciones han llevado a este estilo sonoro a lo más alto de la industria, gracias a su potencia y su capacidad de estremecer a miles de seguidores.

La estridencia de este género ha sido notable, al punto de convertirse en un fenómeno mundial, no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia de la música.

Varias agrupaciones han funcionado como referentes de este estilo. No obstante, hay una en particular que según ciertos músicos es la cima total del género.

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De hecho, uno de los que dio su opinión respecto a este tema fue Slash. Por ello, aquí les contamos cual es la mejor banda de metal de la historia, de acuerdo con este músico.

La mejor banda de metal de la historia según Slash

Para nadie es un secreto que Slash es uno de los músicos más grandes del rock. Su pasión y talento con la guitarra es impresionante, tal y como lo ha demostrado con proyectos en solitario, como también con Guns N’ Roses.

Este brillo con el instrumento le ha permitido ser considerado como una de las voces más respetadas de la industria. A partir de ello, el propio Slash ha opinado en varias ocasiones sobre otras bandas.

Claramente el metal no ha sido la excepción, y de hecho, Slash tiene una banda en particular que considera el techo de este género.

Se trata de, nada más y nada menos que, Metallica, la histórica banda de San Francisco que ha hecho del thrash metal un estilo internacional.

Este grupo ha destacado de manera legendaria, sobre todo con discos inigualables. Slash de hecho se refirió a estos lanzamientos en una entrevista con Blabbermouth, donde aseguró que sus álbumes son claves para el metal.

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De acuerdo con Slash esta banda logró establecer un estilo comercial sin abandonar el metal, lo que los ha convertido en lo que son a día de hoy.

Sin lugar a dudas, el peso de Metallica es histórico, sobre todo, gracias a su estilo, y un legado inigualable que, para Slash, es el mejor de todo el metal como género a nivel internacional e histórico.