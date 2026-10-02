El homenaje de Metallica a Colombia en su primera fecha en The Sphere: un detalle para sus fans

Metallica dejó un guiño a Colombia en una de las noches más grandes para la historia del metal. Este grupo presentó su primera fecha en el escenario The Sphere, uno de los ‘venues’ más imponentes de la industria musical.

La histórica banda de San Francisco presentó su primer show en esta residencia donde se podrán vivivr todas las emociones del metal, en compañía de visuales enormes y un sonido imponente gracias a este escenario.

Más noticias: La canción de Metallica que puede darle escalofríos con solo escucharla: estudio lo demostró

Puntualmente, este show dejó varios momentos emotivos para los fanáticos. De hecho, Metallica a inicio de la presentación dio un gran homenaje a sus seguidores en Colombia, y aquí se lo contamos.

El homenaje de Metallica a Colombia en su primera fecha en The Sphere

Metallica vivirá una serie de presentaciones imperdible en The Sphere desde finales de este 2026. La histórica agrupación del metal volverá a estremecer a sus fanáticos, ahora desde un escenario legendario como lo es el de Las Vegas.

La primera fecha se vivió el pasado 1 de octubre, con momentos icónicos que se hicieron rápidamente virales en redes sociales.

Ese grupo presentó visuales simbólicas de gran tamaño, las cuales dejaron a varios de sus fanáticos con la boca abierta.

Uno de los más emotivos se dio al principio del show, donde Metallica aprovechó para homenajear a varios países y a seguidores de todo el mundo. Entre ellos estuvo Colombia.

En la entrada al ‘venue’, los fanáticos de la banda pueden encontrar un despliegue enorme de banderas de clubs de fans en las pantallas de este escenario.

Más noticias: El mejor disco de Metallica en la historia, según expertos: “no volvieron a sonar igual”

Uno de los fanáticos grabó este momento, con la presencia de varias banderas de Sudamérica. Banderas de países como Venezuela, Argentina o Perú destacan a la vista.

Claramente Colombia no fue la excepción y también presentó una bandera en las pantallas, en la que se puede ver a uno de los clubs de fans de Metallica en el país.

POV: você está entrando na Sphere para o show do Metallica. 🤯 https://t.co/FBAs62CRA2 — Portal Metallica Brasil | 🇧🇷 (@PortalMetallica) October 2, 2026

Sin dudas, este es un gran homenaje por parte de Metallica hacia sus fanáticos, y también hacia varios países que han brindado un gran apoyo a esta banda tanto en la actualidad, como en sus inicios.

La emoción por la residencia de la banda en ‘The Sphere’ es total, y sus fans esperan poder ver más detalles de la agrupación en este escenario.