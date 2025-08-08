Revelan primeras imágenes en set de ‘Spiderman: Brand New Day’: ¿MJ reencontrará a Peter?

‘Spiderman: Brand New Day’ es, sin dudas, una de las películas más esperadas de la actualidad. Esta producción promete grandes emociones para los amantes del cine y del género de los superhéroes en la gran pantalla.

Como se ha hecho usual en los últimos años, Tom Holland será el encargado de protagonizar esta película, al encarnar al superhéroe arácnido.

Sin embargo, en las últimas horas, los focos se han centrado en Zendaya, luego de que se filtraran fotografías del set de esta película.

Filtran fotografías del set de ‘Spiderman: Brand New Day’

Luego del gran éxito de ‘Spiderman: No Way Home’, los amantes de esta saga ha esperado con ansias ver nuevos detalles.

4 años después, Marvel vuelve a preparar una producción de este superhéroe, en lo que será ‘Spiderman: Brand New Day’, un ‘film’ clave en el futuro de su universo cinematográfico.

Esta película presentará varias incógnitas para los fanáticos de Spiderman. Sin embargo, una de las principales dudas, es lo que sucederá en la relación entre Peter Parker y MJ.

Cabe recordar que luego del final de la última entrega de este superhéroe, se puede ver que MJ pierde todo recuerdo de Parker, lo que hace que ya no estén juntos.

Aun así, en las últimas horas se han dado algunas filtraciones que podrían sugerir la posibilidad de que vuelvan a encontrarse estos personajes.

A través de TikTok, un usuario llamado @justbuzz.exe mostró algunos detalles de lo que se vive dentro del set de la película.

En estas publicaciones se puede ver tanto a Tom Holland como a Zendaya en lo que parece ser un cementerio, mientras visitan la tumba de la tía May, icónico personaje que falleció en este universo cinematográfico.

Si bien esta filtración emociona a muchos, por ahora se desconoce si el personaje de Zendaya reconocerá a Peter Parker en este ‘film’, o si por el contrario, solo se trata de una fotografía puntual.

Hace algunas semanas también se pudo conocer que MJ será parte de esta película, aunque, tendría un rol menor a comparación de producciones pasadas.

Cabe recordar que esta película está pautada para salir al mercado el 31 de julio de 2026, en lo que será, indudablemente, una de las entregas más emocionantes del género de superhéroes en los cines.