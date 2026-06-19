El creador de ‘The Boys’ ya tiene nueva serie de superhéroes: ¿de qué tratará ‘Crestar and the Knight Stallion’?

‘The Boys’ concluyó hace unas semanas con su quinta temporada, y Darick Robertson, quien fue el productor ejecutivo de la serie y cocreador de los cómics en los que se basa, ya se prepara su próximo proyecto.

Según informó Deadline, al igual que lo fue ‘The Boys’, se trata de la adaptación de una saga de novelas gráficas de superhéroes, titulada ‘Crestar and the Knight Stallion’. El papel de Robertson será el de coproductor y guionista, de la mano de Exxodus Pictures.

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¿Cuál es el argumento de ‘Crestar’?

Lo que se ha adelantado es que ‘Crestar and the Knight Stallion’ es “el primer universo de superhéroes que fusiona verdaderamente Oriente y Occidente, desarrollado para una audiencia global”. Es decir, la historia se desarrolla tanto de este lado del mundo como del otro.

“Crestar, un justiciero veterano conocido como el Guardián de Detroit, encuentra a un joven llamado Ali, a quien cree que podría ser el primer superhumano del mundo, y lo entrena para que se una a él en su lucha contra la corrupción, la tiranía y el mal. Ali pronto se pone la máscara de Knight Stallion para combatir el crimen, pero debe compaginar su nueva vida con la de su familia árabe. Crestar, por otro lado, nunca ha tenido familia”, narran en el mencionado medio de comunicación.

Las dos primeras novelas gráficas de la franquicia se publicarán mundialmente en Amazon el 1 de julio.

¿Por qué no gustó el final de ‘The Boys’?

Los protagonistas de ‘The Boys’. Créditos: Getty Images

Este anuncio llega luego del final de ‘The Boys‘, que se convirtió en uno de los más polémicos y comentados de los últimos años. Tales fueron las críticas que ese episodio final es el peor valorado de toda la serie en IMDb con 5.6 puntos.

Eric Kripke, quien estuvo detrás de la serie de televisión, respondió directamente a las críticas en una entrevista con TVLine: “Cada uno tiene derecho a su opinión, por supuesto, y lamento si les decepcioné, pero era la historia que quería contar”, dijo.

Esa historia culminó con la muerte de Patriota o Homelander (Antony Starr), quien acabó humillado y pidiendo piedad ante Billy Butcher, lo que generó gran rechazo entre del público.