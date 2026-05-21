Netflix tendrá serie sobre el polémico juicio de Michael Jackson: trailer y fecha de estreno

El legado de Michael Jackson vuelve ser tendencia mundial gracias a una nueva producción documental que promete reabrir uno de los capítulos más polémicos de su historia. Mientras la expectativa por la biopic del artista disparó nuevamente el interés por su vida personal y profesional, Netflix confirmó el lanzamiento de Michael Jackson: El Veredicto, una miniserie documental que llegará a la plataforma el próximo 3 de junio.

¿De qué tratará el documental de Netflix sobre Michael Jackson?

La producción se divide en tres episodios y reconstruye el mediático juicio que enfrentó el intérprete de ‘Beat It’ en 2005, luego de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en su contra dos años antes. El caso marcó un punto de quiebre en la carrera del cantante y convirtió cada audiencia judicial en un espectáculo seguido por medios de todo el mundo.

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El documental pone el foco en el proceso desarrollado en California, donde el artista compareció ante la justicia por múltiples cargos vinculados con presuntos abusos contra un menor. Durante el juicio, Jackson rechazó todas las acusaciones y sostuvo públicamente su inocencia. Finalmente, el jurado lo declaró no culpable en cada uno de los cargos, aunque el debate público nunca desapareció y continuó incluso después de su muerte en 2009.

Los realizadores reunieron testimonios de personas que participaron directamente en el caso, incluidos miembros del jurado, abogados defensores, testigos y figuras cercanas al proceso judicial. La propuesta busca reconstruir lo ocurrido dentro de la corte y ofrecer una visión más amplia sobre cómo se desarrollaron las distintas etapas del juicio.

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“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores en declaraciones publicadas por Tudum, el portal oficial de Netflix.

“No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”, explicaron los cineastas.

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Además de reconstruir el caso judicial, la serie incorpora entrevistas con periodistas y comunicadores que cubrieron el proceso en tiempo real. Según la producción, el objetivo consistió en mostrar cómo se vivió el juicio desde adentro y ofrecer contexto sobre el impacto mediático que rodeó al cantante de ‘Thriller’ y ‘Billie Jean‘. considerado todavía una de las figuras más influyentes en la historia de la música pop.