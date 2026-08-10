Página oficial para reportar personas desaparecidas tras el temblor en Colombia

La mañana de este lunes 10 de agosto se presentó un fuerte temblor en Colombia que afectó a diferentes regiones del país, en donde algunos edificios colapsaron y otros sufrieron fallas estructurales. Desde que se presentó el primer movimiento telúrico, cientos de personas en redes sociales han posteado algunas fotos de sus familiares, solicitando información para poder encontrarlos en Cali, Quibdó, Armenia, Manizales, entre otras ciudades.

Con el fin de que todas las personas puedan encontrar información sobre sus familiares desaparecidos, se ha habilitado la página web ‘Colombiatebusca.com‘, en donde las personas podrán registrar toda la información sobre sus familiares perdidos. Además, también podrá encontrar los números oficiales de emergencia de las autoridades que están atendiendo la emergencia.

Leer más: Aplazan partidos de Liga colombiana tras terremoto ¿Para cuándo quedan? Comunicado oficial de DIMAYOR

¿Cómo reportar a las personas desaparecidas durante el temblor en Colombia?

La página web funciona muy fácil y todas las personas la pueden usar sin problema; solo necesitan una foto y los datos personales de la persona o mascota que están buscando. Al ingresar, van a encontrar todo lo que necesitan para hacer su reporte sin problema.

Tenga en cuenta que esta es tan solo una herramienta que podría facilitar que las personas encuentren a familiares o amigos cercanos que están desaparecidas. Sin embargo, esto no reemplaza la información oficial de las autoridades como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, centros médicos, entre otros.

Si usted quiere reportar a una persona perdida, debe dar clic en el botón ‘Reportar a alguien’, allí se va a abrir una nueva ventana donde debe poner los datos personales de la persona y una foto para facilitar su búsqueda. Además, debe poner sus datos de contacto, para que, en caso de que lo encuentren, sea mucho más fácil establecer una comunicación.

Seguir leyendo: ¿Se pueden presentar réplicas del temblor en Colombia? Así puede estar alerta del minuto a minuto

Allí aparece la cifra directa de cuántas personas están desaparecidas, cuántas han sido encontradas y la foto de las que siguen desaparecidas. Además, hay una opción para poder encontrar hospitales, centros de ayuda, edificios peligrosos, personas atrapadas, mascotas perdidas, daños estructurales, entre otros.

Recuerde que toda la información oficial sobre la situación en las diferentes ciudades del país donde se presenta gran afectación, se va a dar a conocer por medio de las redes sociales oficiales de las autoridades y las entidades gubernamentales.