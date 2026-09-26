Se encienden las alarmas en el Real Madrid por lesión de Kylian Mbappé: tiempo que estará de baja

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas en el mundo del fútbol el pasado 25 de septiembre. Este histórico delantero fue parte del partido en el que Francia se midió a Turquía en la Nations League de la UEFA.

Sin embargo, el delantero galo no logró terminar este partido, debido a que sufrió una lesión en una de sus rodillas que lo obligó a salir de la cancha.

Claramente esto encendió las alarmas en el Real Madrid, con notable preocupación por una posible ausencia de larga duración que lo aleje de las canchas.

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Luego de una larga espera, este sábado se revelaron los detalles de la lesión de Kylian Mbappé, y el tiempo que deberá estar ausente de las canchas.

Se encienden las alarmas en el Real Madrid por lesión de Kylian Mbappé

Aunque los clubes están en descanso durante esta fecha FIFA, los equipos también han estado al pendiente de cada uno de sus jugadores con sus combinados nacionales.

El Real Madrid ha sido uno de ellos, quien puso un especial ojo en el partido de Francia, donde tiene varios de sus jugadores sobre la cancha.

Uno de los más resaltantes es, por supuesto, Kylian Mbappé, delantero que disputó uno de los partidos de este parón durante el pasado viernes.

El atacante se midió a Turquía, aunque tuvo que salir del cotejo. Una afectación en una de sus rodillas lo obligó a abandonar el campi, y por supuesto, preocupó a los aficionados del Real Madrid.

Las alarmas se encendieron, sobre todo por el ‘Clásico’ frente al Fútbol Club Barcelona que tendrá lugar en pocas semanas.

Sin embargo, todas las dudas se despejaron este 26 de septiembre. Luego de los exámenes necesarios, se determinó que Mbappé sufrió una hiperextensión en la capsula posterior de su rodilla.

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Esto lo mantendrá lejos del campo por aproximadamente 2 semanas. Si bien esto es un tiempo considerable, las novedades han calmado al Real Madrid.

El francés podría estar de vuelta el próximo 10 de octubre frente al Villarreal, cuando justamente se cumplan 2 semanas de descanso, por lo que no se ausentaría en ningún cotejo de los ‘merengues’.

Aun así, los aficionados del Real Madrid estarán atentos a próximas novedades referentes a la condición física de su atacante estrella.