¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2 de ‘Black Clover’? Calendario de episodios

‘Black Clover’ se ha convertido, sin lugar a dudas, es uno de los animes más reconocidos de los últimos años a nivel internacional. Esta producción ha encantado a miles de fanáticos, quienes han demostrado su fanatismo en todo el planeta.

Esta producción que inicialmente brilló en el manga ha empezado a presentar sus emociones en anime, y de hecho, pronto lo hará con la gran llegada de la temporada 2.

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Dicha parte contará con una cantidad importante de episodios, y si usted no se quiere perder ni un detalle de las emociones que esto prepara, aquí les contamos cuantos serán en total.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2 de ‘Black Clover’?

Sin lugar a dudas, el éxito de ‘Black Clover’ en la industria del anime en el último tiempo ha sido innegable. Miles de personas han disfrutado de la historia de Asta, y de la acción que ha caracterizado a esta entrega.

Ante este brillo a nivel internacional, ‘Black Clover’ se prepara para un gran lanzamiento con la llegada de su segunda temporada al anime.

Se espera que esta parte tenga su gran lanzamiento el próximo 3 de octubre, con una cantidad enorme de novedades y detalles que ya han sorprendido en el manga desde su lanzamiento.

Puntualmente, en lo que se refiere a la cantidad de episodios, esta serie cuenta con un total de 26 episodios, los cuales puede disfrutar de manera notable, desde la plataforma web oficial de Crunchyroll.

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Estos 26 episodios están pautados para dividirse en dos parties con un calendario que se espera de la siguiente manera:

Primeros 13 episodios: Sábado 3 de octubre de 2026

En lo que se refiere a la segunda parte, esta no tiene un cronograma completo de estreno aun, pero se espera que llegue de forma novedosa en el 2027.

Sin lugar a dudas, esta producción será una de las más emocionantes del anime en este cierre de 2027. De hecho, se espera que esta entrega cuente con una fuerza notable.

Miles de personas anhelan ver la segunda parte de la historia de Asta, y la cuenta atrás está cada vez más cerca de llegar a su fin, para el disfrute de los amantes del anime y la acción a nivel internacional.