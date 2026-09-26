¿Qué premio obtuvo Colombia por ser tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20? La ‘tricolor’ derrotó a Italia

Colombia hizo historia este 26 de septiembre. El equipo ‘tricolor’ venció a Italia en el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20 del balompié. Este partido estuvo lleno de emociones entre ambos equipos y tuvo una definición igualada.

Aunque el equipo inició abajo en el marcador, logró reponerse y quedar como tercer lugar de este torneo, tras remontar una tanda de penales totalmente sorprendente.

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Luisa Agudelo fue la heroína de esta definición, para llevar al equipo de Carlos Paniagua al podio de esta competencia llena de emociones. Aquí les contamos los detalles, y el premio que recibe Colombia por este logro.

¿Qué premio obtuvo Colombia por ser tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20?

Luego de la dura derrota frente a Corea del Norte en semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, la ‘tricolor’ volvió a la cancha con el objetivo de lograr levantar los animos.

El equipo ‘cafetero’ buscó la hazaña en este 26 de septiembre, para así conseguir convertirse en tercer lugar de esta competencia por primera vez en su historia.

Este encuentro fue uno de los más difíciles para la ‘tricolor’, sobre todo por el gol de Italia a los 43 minutos del primer tiempo.

Aun así, Colombia pudo reponerse en este partido y conseguir una igualdad que pudo forzar la tanda de penales que definiría el tercer y cuarto puesto.

En un principio Colombia inició abajo en estos tiros desde el punto penal, pero la ‘tricolor’ pudo reponerse, gracias a una actuación heróica por parte de la guardameta Luisa Agudelo, quien detuvo 2 penales y definió la medalla para Colombia.

La ‘sele’ logró un triunfo clave en el balompié femenino este 26 de septiembre, ya que es la primera vez que consigue este logro en la categoría.

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Del mismo modo, Colombia se convirtió en la segunda selección del continente en conseguir este premio, solo por detrás de Brasil.

Gracias a este logro deportivo, Colombia consigue como único premio la medalla de bronce. Esto se debe a que la FIFA no tiene contemplados premios monetarios para categorías menores.

Aun así, el orgullo deportivo hacia esta selección es total, con un logro que resulta histórico e inolvidable para la ‘tricolor’ en el balompié femenino.