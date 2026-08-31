¿Dónde se jugará la Supercopa de España 2027? Así serán los cruces de semifinales 1 y 2

Avanzan los torneos internacionales en diferentes países del mundo, así que hay gran expectativa sobre todo lo que podrían ser los próximos enfrentamientos en donde participarán varios de los equipos más grandes del mundo. Uno de los campeonatos más esperados por cientos de personas es la Supercopa de España, en donde el actual campeón es el Barcelona FC.

El cuadro español consiguió la victoria después de ganar el partido contra el Real Madrid en uno de los partidos más populares. Ahora, con el fin de conocer quién será el siguiente ganador de este torneo, se dieron a conocer las nuevas sedes del campeonato internacional.

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¿Dónde se jugará la Supercopa de España 2027?

Según se dio a conocer en días pasados, la Supercopa de España se va a desarrollar en Estambul del 2 al 7 de febrero del 2027. En esta oportunidad, nuevamente van a participar el FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, quienes sin duda quieren llegar nuevamente a la final de este torneo.

Esta sería la quinta vez que se va a desarrollar este juego en esta zona del mundo, así que hay gran expectativa sobre cómo se va a realizar la Supercopa de España en el 2027. Allí, cuatro de los clubes más importantes de Europa tendrán que luchar para poder llegar a la gran final.

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La Supercopa de España se va a jugar del 2 al 7 de febrero del 2027 y esta es la primera vez que se juega en este mes, pues siempre se había realizado en enero, para las fiestas de Reyes. Este sería el segundo cambio, pero según mencionaron desde la organización, en el 2028 todo se haría en las fechas habituales.

Esto quiere decir que en el 2028 se va a realizar nuevamente la Supercopa de España en Arabia Saudí, que no realizó la Supercopa de España 2027 porque estarán organizando todo lo relacionado con la Copa de Asia que se hará en estas mismas fechas.