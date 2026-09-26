Este es el precio de las boletas para ver a Rammstein en cines de Bogotá: salas, fechas y más

Rammstein sorprendió a todos sus fanáticos a nivel mundial durante esta semana. La icónica banda alemana reveló un nuevo lanzamiento, con el cual busca volver a presentar toda la emoción de sus shows en vivo, esta vez desde los cines.

La agrupación de Till Lindemann reveló a sus redes sociales el gran lanzamiento de un ‘Live In México’, donde presentarán un DVD de uno de sus últimos shows en Latinoamérica.

Esta experiencia llegará a varios cines del mundo, y Bogotá no estará excluida, por ello, si quiere ver esta producción, aquí le contamos el precio de las boletas y todo lo que debe saber.

El histórico show de Rammstein en México

Sin lugar a dudas, cada una de las presentaciones de Rammstein sobre los escenarios son un hito brillante para el metal industrial. La potencia industrial de esta banda resulta icónica, incluso para aquellos ajenos a los origenes de la banda.

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Gracias a esto, ver un show de Rammstein resulta imperdible para miles de fanáticos. Aun así, esto en los últimos años ha sido complejo, puesto que la banda está en una pequeña pausa.

Sin embargo, la agrupación de Alemania le ha dado a sus fans la posibilidad de ver uno de sus mejores shows en vivo, esta vez desde las pantallas de cine.

Rammstein estrenará ‘Live In México’, una producción detallada de uno de sus mejores shows en Latinoamérica, con toda la potencia que siempre los ha caracterizado.

Los amantes de Rammstein podrán disfrutar en alta calidad de un show imperdible, que se espera que cuente las siguientes canciones:

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2 3 4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel (with Duo Játiva)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Adieu

Te quiero puta!

Entre las ciudades que tendrán este estreno resalta Bogotá, tal y como reveló la banda en su página web oficial.

Este es el precio de las boletas para ver a Rammstein en cines de Bogotá

Según reveló Rammstein, Bogotá tendría funciones los días 4 y 7 de noviembre, en los cines de Cinemark y Cinépolis.

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En el caso de Cinemark, las boletas para esta producción pueden ser adquiridas desde 27.600 pesos colombianos en tarifas normales para salas XD.

Por otro lado, en Cinépolis para salas normales puede ser adquirida a un costo de 10.000 pesos, tal y como se muestra en sus sitios web oficiales.