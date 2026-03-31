Se definen los últimos cupos al Mundial HOY: partidos y horario del repechaje 2026

El Mundial de 2026 vive una jornada clave este 31 de marzo. Esta icónica competencia se prepara para definir los últimos cupos, para por fin, dar inicio al icónico torneo internacional en el próximo mes de junio.

Luego de años de clasificatorias, varios equipos lograron concretar su cupo para esta edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, otros aun están a puertas de ingresar a este torneo.

Varias selecciones forman parte del repechaje, y finalmente HOY 31 de marzo se definirán los últimos cupos para esta competencia. Para que no se pierda ni un detalle de esta clasificación, aquí les contamos cuales serán los partidos definitivos y sus horarios.

Partidos de repechaje HOY 31 de marzo

La fecha FIFA de este mes de marzo ha presentado varias de las citas más importantes a nivel de selecciones este año. Una importante lista de combinados han disputado amistosos de preparación.

Sin embargo, en contraste, otras selecciones se han jugado su cupo para el Mundial de 2026. Alrededor del mundo dieron inicio las fases de repechaje, con partidos absolutamente claves.

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Algunos ya quedaron en el camino, como es el caso de Surinam o Irlanda del Norte, pero, otros gigantes aun están en competencia, y se juegan el pase este mismo martes.

Equipos de la talla de Italia, Suecia o incluso Bolivia están a puertas del gran torneo, pero, para concretar su pase deberán ganar un partido más.

Tanto en Europa como en el resto del mundo se jugarán varios partidos de definición, en los que se buscará completar la llegada a la Copa Mundial de 2026.

La lista de partidos es la siguiente:

República Checa vs Dinamarca – 1:45 p.m.

Suecia vs Polonia – 1:45 p.m.

Kosovo vs Turquía – 1:45 p.m.

Bosnia y Herzegovina vs Italia – 1:45 p.m.

Bolivia vs Irak – 10:00 p.m.

Jamaica vs República Democrática del Congo – 4:00 p.m.

Estos choques entregarán los últimos 6 cupos para la Copa del Mundo de 2026, por lo que se vivirán por todo lo alto en el planeta fútbol.

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Del mismo modo, les recordamos que el choque entre Jamaica y la República Democrática del Congo definirá al último integrante del grupo K de la Selección Colombia, que ya cuenta con Uzbekistán, Portugal, y la ‘tricolor’