Así puede activar el NUEVO modo Mundial en su WhatsApp: paso a paso sencillo y rápido

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca de empezar. Miles de fanáticos del mundo del fútbol sueñan con que se dé el gran inicio de este torneo que volverá a premiar a lo más destacado de este deporte y sus figuras.

Si usted es uno de los amantes de este torneo y el deporte rey, seguramente quiere vivirlo de principio a fin con todos los detalles y emociones posibles.

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En caso de que sea así, aquí les contamos como puede hacerlo incluso desde su celular, gracias al NUEVO modo Mundial que puede implementar en su teléfono desde WhatsApp.

¿Cómo activar el nuevo modo Mundial 2026 en WhatsApp?

El Mundial 2026 llegará en muy pocos días, y se prepara para estremecer a todos los fanáticos del mundo del balompié a nivel internacional. Grandes fanáticos disfrutarán de este torneo desde sus casas, o desde los estadios.

Si usted es uno de los que quiere palpitar este torneo, les contamos que puede hacerlo incluso en su WhatsApp de una manera bastante sencilla.

Para esto solo deberá activar el modo Mundial de WhatsApp, a partir de una serie de opciones presentes en su teléfono celular.

Gracias a ciertos ajustes puede ser capaz de vivir todo el ambiente del mundial desde su smartphone, con detalles que pueden ser únicos para usted.

Si quiere activar este modo, solo debe seguir el siguiente paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la Copa del Mundo o su selección favorita en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Esto le permitirá modificar la apariencia de su WhatsApp desde el icono de inicio, pero, también podrá hacerlo en el interior de la app.

Para esto, también deberá descargar otra imagen del trofeo, o de la selección que decida apoyar en el torneo, y dirigirse al apartado de ajustes, luego chats, y por último fondo, donde podrá adecuar esta fotografía como la decoración de sus conversaciones.

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Sin lugar a dudas, esto demostrará su emoción por esta gran competencia que paralizará el mundo como lo es, por supuesto, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.