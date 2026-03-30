Este es el grupo que le tocó Colombia para el Mundial 2026: ¿Contra qué equipos que jugará en junio?

La Selección Colombia está a muy pocos meses de iniciar su participación en el Mundial de 2026. El equipo ‘tricolor’ volvió a la acción en este mes de marzo, luego de medirse a los combinados de Croacia y Francia.

El equipo ‘cafetero’ dejó mucho que desear en estas presentaciones, luego de caer derrotado frente a ambos equipos europeos, con actuaciones que notaron al equipo ‘tricolor’ falto de ritmo y nivel.

Aun así, la expectativa y emoción por el Mundial de 2026 es total, y luego de este choque, Colombia confía en poder alzar vuelo en este torneo.

Más noticias: ¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Este es el próximo partido de la ‘Sele’ luego de Francia

Para que tenga claro los partidos que se verán en esta competencia, aquí les contaremos el grupo de Colombia para el Mundial de 2026, y los rivales que deberá afrontar.

Este es el grupo de Colombia para el Mundial 2026

Colombia ha generado gran emoción en los últimos años en el mundo del fútbol. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha llegado a buen nivel, luego de conseguir resultados notables como lo fue el subcampeonato del 2024 en la Copa América.

Luego de esto el equipo ‘cafetero’ selló su clasificación al Mundial de 2026, en medio de varios vaivenes. Sin embargo, actualmente el combinado ‘tricolor’ afronta una dura crisis.

Colombia perdió en sus amistosos de preparación frente a Croacia y Francia, en dos choques donde se vio vapuleada, y con necesidad de una velocidad mayor para la Copa del Mundo.

A pesar de esto, el equipo aun tiene más de 70 días para mejorar su versión, y medirse a la fase de grupos de este torneo internacional.

Más noticias: Este fue el peor jugador de la Selección Colombia ante Francia, según expertos: hubo duras críticas

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzará para los ‘cafeteros’ el 17 de junio. Los dirigidos por Lorenzo se medirán en su primer choque a Uzbekistán.

Esto será en medio del grupo K, el cual está conformado por: Colombia, Uzbekistán, Portugal, y un cuarto equipo que aun no se ha definido, y que se determinará el 31 de marzo, entre Jamaica y la República Democrática del Congo.

Frente a esto, el calendario de partidos de la ‘tricolor’ se plantea de la siguiente manera:

– 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia – 9:00 p.m. – Ciudad de México, México

– 23 de junio: Colombia vs Jamaica/RD Congo – 9:00 p.m. – Zapopán, México

– 27 de junio: Colombia vs Portugal – 6:30 p.m. – Miami, Estados Unidos