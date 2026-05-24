Scooby-Doo cambia para siempre: así será su brutal salto al anime japonés

La franquicia de Scooby-Doo prepara uno de los cambios más ambiciosos de toda su historia con el anuncio de “Yokoso Scooby-Doo!”, una producción que llevará al legendario perro detective directamente al universo del anime japonés. .

Warner Bros. Animation confirmó el proyecto como una apuesta internacional para conectar con nuevas generaciones y darle un giro visual a una de las sagas animadas más reconocidas del entretenimiento mundial.

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La nueva serie trasladará a Scooby y Shaggy hasta Japón en medio de una aventura inspirada en la cultura asiática, los monstruos mitológicos y la estética del anime contemporáneo. El título incluye la palabra japonesa “Yokoso”, que significa “bienvenido”, dejando claro desde el inicio el enfoque oriental que tendrá esta adaptación.

¿De qué tratará el ánime de Scooby-Doo?

La historia arrancará con un viaje gastronómico que rápidamente se convertirá en una pesadilla sobrenatural. Según la sinopsis oficial, Shaggy y Scooby liberarán accidentalmente cientos de criaturas mitológicas que comenzarán a sembrar caos en diferentes regiones de Japón. En medio de persecuciones, humor y misterios, ambos personajes intentarán detener la amenaza con ayuda de nuevos aliados creados exclusivamente para esta versión.

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Entre las nuevas incorporaciones aparecerán Daisuke-Doo, presentado como el tío de Scooby; Yume, una joven con poderes mágicos; y Takumi, un experto en tecnología que aportará distintos dispositivos para resolver los casos. La producción mantendrá la esencia clásica de la franquicia, pero añadirá secuencias de acción mucho más dinámicas y un diseño visual inspirado en el anime japonés moderno.

El proyecto contará con el respaldo de Warner Bros. Animation y tendrá como estudio principal a OLM Studios, reconocido internacionalmente por participar en la animación de Pokémon desde finales de los años noventa y por producciones recientes como Los Diarios de la Boticaria. La dirección estará a cargo de Itsuro Kawasaki, mientras que Francisco Paredes asumirá labores de coproducción.

Además, la serie conservará algunas de las voces más reconocidas de la franquicia. Frank Welker volverá como Scooby-Doo y Matthew Lillard retomará el personaje de Shaggy, papeles que ambos han interpretado durante años en películas y series animadas.

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Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe, aseguró que esta producción abrirá una nueva etapa para la marca. “Junto a los increíbles artistas de OLM, desvelaremos nuevos misterios, divertidas aventuras y, por supuesto, muchas Scooby Galletas, todo ello plasmado con el dinámico arte del anime”, afirmó durante el anuncio oficial.

¿Cuándo se estrenará el ánime de Scooby-Doo?

Por ahora, la producción no tiene fecha confirmada de estreno. Sin embargo, el anuncio ya provocó expectativa entre fanáticos del anime y seguidores históricos de Scooby-Doo, una franquicia nacida en 1969 que durante más de cinco décadas acumuló series, películas, especiales y proyectos live action.

El universo de Mystery Inc. también crecerá fuera de la animación. Netflix avanza actualmente en “Scooby-Doo: Origins”, una serie live action enfocada en contar cómo nació el grupo y de qué manera se conocieron sus integrantes, reforzando así la estrategia de mantener vigente una de las propiedades más exitosas de la cultura pop.