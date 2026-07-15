Festival de Música en Medellín presenta a importante banda internacional de Metal con show GRATIS

Ya se dio inicio al segundo semestre del 2026 y cientos de personas están a la expectativa de todos los festivales de música que se vienen en este nuevo periodo. Uno de los más importantes es el Festival Internacional Altavoz de Medellín, que se realiza del 10 al 12 de octubre en el Parque el Norte y cuenta con entrada GRATIS.

Aunque hasta ahora no se conocían muchos detalles de todo lo que sería este evento, en días pasados dieron a conocer una de las principales bandas que van a estar en el escenario. En esta oportunidad se trata de una agrupación internacional que son exponentes del metal en Norteamérica.

Leer más: Oasis rompe histórico récord gracias a la selección de Inglaterra: el rock y el fútbol unidos

Se trata de Possessed, una de las bandas más importantes que durante años ha logrado cantar sus canciones de metal y conquistar al público amante del género. Esta sería su primera vez en el festival, así que hay gran expectativa sobre todo lo que será su show, que planea reunir a cientos de asistentes.

¿Cuándo se va a presentar Possessed en el Festival Internacional Altavoz?

Según dieron a conocer por medio de sus redes sociales, la banda de metal se va a presentar en el escenario el próximo lunes 12 de octubre del 2026 en el Estadio Cincuentenario, Parque del Norte en Medellín. La entrada es completamente GRATIS para todos los asistentes, así que es una oportunidad única para poder ver a los artistas en el escenario en un show nunca antes visto.

Seguir leyendo: Revelan cartel por días del Festival Cordillera 2026: vea aquí la programación completa

La agrupación nació en 1983 y sus integrantes son Mike Torrao, Mike Sus y el cantante Jeff Becerra. Tienen varios discos de heavy metal; el primero fue titulado ‘Death metal’ y los llevó a convertirse en una reconocida banda, donde muchas personas cantaban sus canciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Altavoz – Alcaldía de Medellín (@festivalaltavozmed)

Han estado en el mismo escenario compartido con Slayer y Venom, pero con el paso del tiempo se separaron, hasta el 2007, cuando nuevamente volvieron a los escenarios con un show que nadie se esperaba. Desde entonces, se convirtieron en una de las bandas de metal más conocidas, con giras a nivel nacional e internacional, conquistando a cientos de seguidores.