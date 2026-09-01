Santa Fe tomó drástica decisión ante el clásico contra Millonarios este miércoles; esto se sabe

El próximo miércoles dos de septiembre se va a jugar el primer clásico de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, en donde Santa Fe va a recibir a Millonarios en el Estadio El Campín en uno de los partidos más importantes de la fecha. De hecho, hay gran expectativa por todo lo que será este encuentro, en especial porque gran parte de las tribunas del ‘León’ recibieron una fuerte sanción por parte de la Dimayor.

Esto debido a todos los desmanes que se presentaron en días pasados en medio del partido entre Santa Fe y el América de Cali, donde los hinchas de varios equipos entraron a la cancha. Días después, la Dimayor anunció una fuerte sanción en varias de las tribunas, así que el cuadro de la capital jugaría el resto del 2026 sin hinchas en su tribuna lateral sur, donde se encontraba la barra brava del equipo.

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Santa Fe anunció que devolverá el dinero de las entradas para el clásico ante Millonarios

Luego de que se diera a conocer la fuerte sanción que interpusieron desde la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol junto a la Dimayor, Santa Fe tomó la decisión de no hacer una reubicación de sus hinchas de la tribuna lateral sur. Esto quiere decir que todas las personas que ingresaban a esta zona del estadio van a recibir la devolución del dinero de su entrada del partido ante Millonarios del miércoles dos de septiembre del 2026.

Así lo anunciaron por medio de un comunicado a la opinión pública, en donde confirmaron que las localidades lateral sur no estará habilitada para el encuentro debido a los hechos de violencia de semanas pasadas. Por esta razón, el club va a devolver el dinero de todas las entradas de los abonados que asistían a la tribuna lateral sur, teniendo en cuenta que no podrán ingresar al estadio con su abono habitual.

“Informamos a los abonados de la tribuna lateral sur que, debido a la sanción impuesta, se hará la devolución del dinero correspondiente al partido del miércoles 2 de septiembre del 2026 ante Millonarios en adelanto de la fecha 16 de la Liga BetPlay. El jueves 3 de septiembre informaremos el procedimiento de devolución del dinero para los abonados en la tribuna lateral sur”, informó el cuadro cardenal.

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Sin embargo, las personas que ingresaban a esa localidad y tienen deseos de ir al clásico capitalino podrán hacerlo comprando sus entradas en otras de las zonas habilitadas. De hecho, el equipo anunció que podrán hacer un pago adicional para adquirir su entrada en la localidad oriental general por medio de la entrada de Tu Boleta.

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Es importante mencionar que este partido tendrá doblete cardenal, pues a las 5:30 p.m. juegan los equipos femeninos Santa Fe vs. América de Cali y posteriormente a las 8:25 p.m. el cuadro masculino de Santa Fe vs. Millonarios, en donde no habrá ingreso de hinchada visitante.