¿Qué jugador ha ganado más títulos en la Liga Colombiana? Todos fueron con el mismo equipo

El fútbol profesional colombiano es uno de los más comentados por cientos de personas en Sudamérica; incluso hay jugadores nacionales y extranjeros que se han destacado en las diferentes canchas del país. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuál es ese deportista que logró pasar a la historia como uno de los mejores, al levantar varios títulos durante su paso por un club.

Hay varios jugadores que no han desaprovechado ninguna oportunidad para dar a conocer cuál es el equipo de sus amores. De hecho, han dado a conocer públicamente que apoyan a X o Y club en los diferentes campeonatos, al punto que buscan lograr jugar allí para levantar la copa.

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¿Qué jugador ha ganado más títulos en la Liga Colombiana?

Este habría sido el caso de Anthony, conocido como ‘El Pitufo’, quien no dudó ni un segundo en aceptar jugar con el América de Cali, en la Liga Colombiana. Allí logró conquistar varios títulos, convertirse en una leyenda para el club y uno de los más queridos por los hinchas, quienes recuerdan cada uno de los campeonatos que los llevó a ganar.

‘El Pitufo’ se convirtió en el máximo goleador del América de Cali con 208 goles en diferentes encuentros deportivos. Pero, como si esto fuera poco, logró conseguir ocho títulos con el cuadro de Cali que desde 1982 y hasta 1997 logró hacer historia con este deportista en su nomina.

Anthony De Ávila es un exjugador de fútbol colombiano; nació en Santa Marta el 21 de diciembre de 1962 y actualmente tiene 63 años. Es una de las mayores figuras del América de Cali, pues llegó al equipo en los años ochenta, en lo que muchos de los hinchas llaman ‘La época dorada’ del club caleño.

Logró ganar ocho títulos, pero, como si esto fuera poco, también jugaron en cuatro oportunidades la final de la Copa Libertadores de América en 1985, 1986, 1987 y 1996; no lograron ganar, pero sí se posicionó como el máximo goleador. Ganó ocho títulos en Colombia en las temporadas de 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996 y 1997, destacando por obtener el pentacampeonato.

También logró conseguir un récord Guinness en el 2009 al ser uno de los jugadores más viejos del mundo, pues volvió al América de Cali cuando tenía 45 años, en un momento que nadie esperaba. Aunque solo jugó cuatro partidos, esto fue suficiente para marcar dos goles y emocionar a todos sus seguidores, despidiéndose por todo lo alto.