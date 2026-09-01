Netflix lanzará nuevo documental sobre Fito Páez: fecha de estreno, tráiler y más que debe saber

Fito Pez es uno de los músicos más grandes en la historia del rock latinoamericano. Esta gran estrella ha enamorado de gran manera a una cantidad enorme de fanáticos a partir de su estilo, y varios éxitos brillantes a nivel internacional.

La trayectoria de este artista ha sido capaz de marcar historia dentro de la industria, gracias a su grandeza dentro del género y el continente.

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En caso de que usted sea uno de los profundos fanáticos de este artista, y desea ver detalles inéditos de su carrera, le contamos que Netflix prepara una serie imperdible sobre Fito Páez en pocas semanas, y aquí le revelamos todos los detalles.

Netflix lanzará nueva serie sobre Fito Páez

La trayectoria de Fito Páez ha logrado demostrar una cantidad enorme de talento y brillo dentro de la música. El estilo de este artista ha resultado icónico para los fanáticos, al punto de convertirse en una leyenda absoluta.

Varios fanáticos han demostrado una pasión brillante por este artista, tanto en Colombia, como también alrededor de todo el mundo, donde se han coreado sus éxitos de manera inigualable.

Para cada uno de esos amantes de este artista, Netflix lanzará una serie imperdible en el próximo mes de septiembre. Esta icónica plataforma presentará un documental con detalles inéditos de su trayectoria, e imágenes de su camino como artista.

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De hecho, esta producción también presentará detalles particulares sobre el accidente doméstico sufrido por Fito Páez hace algunos años, en las que sufrió fractura de sus costillas.

Miles de personas podrán ver el desarrollo de la carrera de Fito Páez. Esto con un lanzamiento que enamorará a los amantes del rock sudamericano a nivel internacional.

SI desea disfrutar de más detalles de la vida de Fito Páez antes del lanzamiento de este documental, también puede ver ‘El Amor Después del Amor’, otra serie biográfica de este artista.

¿Cuándo será el estreno?

Este lanzamiento se dará el próximo 3 de septiembre, y llevará el nombre de ‘Fito Páez: El Mundo Cabe En Una Canción’. De manera particular, esta producción es dirigida por el propio artista, quien contará parte de su historia.

Cabe aclarar que si desea disfrutar de este documental, debe contar con una suscripción al servicio de ‘streaming’ de Netflix.