Champions League 2026/27: ¿Cuáles son los rivales de Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Los torneos internacionales ya dieron inicio y con esto se conoció cuáles serán los rivales que tendrán que enfrentar los colombianos en los diferentes equipos. Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos de Colombia, tiene una alta responsabilidad tanto en la Bundesliga de Alemania como en la Champions League en Europa.

El guajiro juega con el Bayern Múnich y desde hace varios meses está buscando marcar con el fin de llegar a las finales de estos dos campeonatos. Hace un año, estuvo muy cerca de levantar la orejona, pero en un complejo partido contra el PSG, quedaron eliminados con un resultado 6-5 que nadie vio venir.

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Ahora, ya se conocieron los horarios y partidos que va a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich por la Champions League 2026/27, en medio de un momento bastante importante para el equipo, que ha ganado varios torneos, pero tiene una gran deuda y ganas de poder levantar un nuevo triunfo.

Partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Champions League

Hace unos días se realizó el sorteo oficial de la Champions, en donde se definieron los partidos que iba a jugar cada equipo en la primera fase del torneo. Los equipos que van a tener que verse cara a cara con el Bayern Múnich serán:

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Arsenal

Real Betis

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Lille

Slavia Praga

Viking

Manchester United

Horarios y fechas de partidos del Bayern Múnich en la Champions League