El detalle que pocos notaron en la carta de retiro de Lionel Messi: emocionó a miles de fanáticos

Lionel Messi, una de las grandes estrellas del fútbol en su historia sorprendió a todos los fanáticos este 11 de agosto. A través de sus redes sociales el astro publicó una carta en la que confirmó su retiro de la Selección Argentina, luego de varios años de brillo.

Esta gran estrella lanzó un mensaje sumamente emotivo, donde agradecía lo vivido con su conjunto nacional, y también el apoyo de miles de fanáticos quienes celebraron su paso por este seleccionado.

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Dicha carta, por supuesto, se viralizó rápidamente, aunque hubo un detalle que pasó por alto para varios de los fanáticos que leyeron esta carta de despedida.

El detalle que pocos notaron en la carta de retiro de Lionel Messi

El retiro internacional de Lionel Messi tomó por sorpresa a miles de fanáticos del fútbol este 11 de agosto. La ‘pulga’ anunció su despedida definitiva de la Selección Argentina luego de varios años de trayectoria.

Luego de perder la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jugador reveló el final de su carrera en el fútbol de selecciones, después de varios triunfos.

El astro consiguió ganar la Copa Mundial de la FIFA de 2022, además de dos ediciones de la Copa América, tras regresar a la ‘albiceleste’ luego de un pequeño retiro en 2016.

Messi generó una gran cantidad de alegría y emociones antes de su retiro en esta selección, y de hecho, así lo agradeció a través de una carta llena de recuerdos para los amantes del fútbol.

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No obstante, en el post de esta carta hubo un detalle que sorprendió a muchos. En la fotografía de los papeles se puede ver también el bolígrafo con el que habría escrito estas cartas.

Este bolígrafo tiene un pequeño detalle en dorado. Se trataría de un ‘giratiempo’ un elemento referente a las películas de Harry Potter, que en las películas permitía viajar en el tiempo.

Muchos fanáticos tomaron esto como una referencia a los recuerdos que logró el argentino con su selección, y la nostalgia de recordarlos a través de su carta.

La lapicera que aparece en la carta de Lionel Messi en la que se retira de la Selección tiene el símbolo del giratiempo de la saga de Harry Potter. En la saga es un artefacto mágico que permite volver atrás en el tiempo. pic.twitter.com/QeS7zWd5CA — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

Sin lugar a dudas, esta es una de las despedidas más emocionantes en la historia del fútbol, con el primer adiós de una de las leyendas más grandes del deporte.