Lionel Richie fue hospitalizado en las últimas horas: esto se sabe sobre su estado de salud
Lionel Richie tuvo que dirigirse a un centro de salud en St. Louis, lo que preocupó a miles de sus fanáticos en el mundo.
Lionel Richie tuvo que dirigirse a un centro de salud en St. Louis, lo que preocupó a miles de sus fanáticos en el mundo.
Lionel Richie, una de las figuras más grandes en la historia de la música preocupó a miles de fanáticos durante este 31 de agosto. El icónico vocalista atravesó un momento complejo de salud en las últimas horas.
De acuerdo a lo revelado por TMZ, el artista tuvo que dirigirse a un centro de salud en St. Louis, a causa de varias afectaciones que ha atravesado en las últimas horas.
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En caso de que desees saber los detalles de la actualidad de Lionel Richie, aquí les contamos todo lo que debe saber sobre lo sucedido con el icónico vocalista estadounidense.
Los fanáticos de la música y la trayectoria de Lionel Richie se vieron notablemente preocupados en las últimas horas. TMZ, uno de los medios más reconocidos de farándula americana reveló que este artista tuvo que ser hospitalizado en St. Louis.
Este artista tuvo que dirigirse a un centro de salud a realizarse una importante serie de pruebas, a causa de algunas complicaciones de salud que ha atravesado recientemente.
Richie se encuentra en esta ciudad a una causa de una serie de presentaciones que lleva a cabo para sus fanáticos. Sin embargo, en uno de sus últimos shows el artista se descompensó. El propio Richie tuvo que sentarse en medio de su interpretación, a causa de esta afectación vivida en su show en la tarima.
Ante esto, Lionel ha tenido que ser analizado, con el objetivo de saber si atravesó algún tipo de deshidratación leve mientras se encontraba en el escenario.
Por el momento no se han revelado nuevos detalles sobre la evolución del artista. Aun así, cada uno de los fanáticos se han mantenido enfocados en el bienestar de esta leyenda de la música.
Sus seguidores confían en que el artista de 77 años pueda recuperarse próximamente, y así lo han demostrado con varios mensajes de apoyo a través de las redes sociales.
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Los fanáticos esperan que Richie pueda continuar con sus presentaciones en medio del ‘Sing A Song All Night Long Tour’. Aun así, el artista hará un pequeño ‘break’ antes de los próximos shows.
Richie tendrá su siguiente presentación el próximo 26 de septiembre, frente a una cantidad enorme de fanáticos en San Francisco.